Felipe Orts y Sofía Rodríguez repiten victoria en Orduña

Guardar

Bilbao, 1 nov (EFE).- El alicantino Felipe Orts (La Vila Joiosa-Fundación Euskadi) y la valenciana Sofía Rodríguez (Nesta MMR), vencedores el sábado en la prueba de la Copa de España de Amurrio, han repetido triunfo en el Ciclocross Internacional Orduña City Cross, primera cita del nuevo tríptico Iparkopa CX Laboral Kutxa.

En la carrera masculina, Orts se ha impuesto con 22 segundos de ventaja sobre el cántabro Rodrigo Inguanzo y 37 sobre el alicantino Raúl Mira, que han intercambiado las posiciones que ocuparon la víspera en la prueba alavesa.

PUBLICIDAD

El madrileño Miguel Díaz, el asturiano Mario Junquera, el francés Matteo Garnier, primer sub-23, y el belga Kenay de Moyer han completado las siete primeras posiciones.

En la carrera femenina, Sofía Rodríguez, ganadora también de dos pruebas de la Copa de España, en Siero y Amurrio, ha tenido que emplearse a fondo para superar por apenas dos segundos a la asturiana Lucía González, segunda clasificada. La suiza Lea Stern ha completado el podio, mientras que la francesa Alexandra Valade ha sido cuarta y primera sub-23.

PUBLICIDAD

Este nuevo certamen internacional Iparkopa CX Laboral Kutxa se completará con las pruebas de Muskiz y Elgoibar, programadas para los dias 7 y 21 de noviembre. EFE

ibn/jpd