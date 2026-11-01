Exigente estreno para Albert Sánchez en el Carlos Tartiere

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Oviedo/Las Palmas de Gran Canaria, 1 nov (EFE).- El Real Oviedo, dolorido tras la eliminatoria copera pero en buena dinámica en Liga, busca su tercer triunfo consecutivo como local ante la UD Las Palmas, en el que se estrena en el banquillo Albert Sánchez en un partido que se prevé exigente por el escenario y el rival.

Julián Calero, técnico del Oviedo, recupera a tres futbolistas: Ilyas Chaira, que se estrena en una convocatoria liguera esta temporada tras superar la lesión de hombro sufrida en verano; Juan Cruz, que vuelve tras perderse el último mes de competición debido a una dolencia muscular; y Carlos Domínguez, que ya está disponible tras cumplir sanción.

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De esta forma, las bajas del Real Oviedo son cuatro, pocas en comparación a las nueve que llegó a tener en jornadas pasadas. Siguen de baja Chris Ramos, Carlos Fernández, que encara ya la recta final de su recuperación, Aisar Ahmed y Brandon Domingues.

El Oviedo cayó esta semana en la primera ronda de la Copa del Rey y lo hizo por penaltis ante el Numancia, aunque de igual forma varios de los futbolistas que disputaron 120 minutos en Soria son candidatos a ser titulares como el central Carlos Domínguez, el lateral izquierdo Samu o el mediocentro Aldasoro.

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Aun así, hay muchas opciones de que repita gran parte del once que sacó un punto del estadio de Almería la última jornada, con Escandell, Youness y Dani Calvo, futbolistas clave que no fueron convocados en la Copa regresando al once de Julián Calero.

El Real Oviedo suma tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas y un triunfo ante el equipo canario asentaría de lleno a los carbayones en la zona alta de la tabla, dándoles incluso opciones de finalizar la jornada en puestos de play-off.

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Enfrente está la UD Las Palmas, en el que el técnico catalán Albert Sánchez debutará en el banquillo. El preparador barcelonés se convertirá en el tercer entrenador del conjunto grancanario en la presente temporada, tras Rubén de la Barrera y Juan Manuel Rodríguez, y llega para intentar relanzar a un teórico aspirante al ascenso que ha quedado relegado a la zona media de la tabla, más cerca incluso de los puestos de descenso a Primera Federación.

Albert Sánchez quiere instaurar un modelo de juego asociativo, que ya intentó sin demasiado éxito De la Barrera por las evidentes lagunas defensivas detectadas desde la pretemporada, y que han lastrado al conjunto grancanario desde agosto pasado.

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El técnico catalán quiere un equipo "valiente y reconocible con el balón", pero el mismo tiempo agresivo en el aspecto defensivo para tratar de frenar esa hemorragia de goles encajados.

En su exigente estreno ante un rival de enjundia tendrá hasta siete bajas: los defensas Viti Rozada -exjugador del equipo asturiano-, Marvin Park y Enrique Clemente; los centrocampistas Sergio Ruiz, Edward Cedeño e Iñaki González; y el delantero Sandro Ramírez.

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Este partido supondrá además un reto añadido para Albert Sánchez, el de conseguir que la UD Las Palmas gane su primer partido en el nuevo Carlos Tartiere, escenario donde nunca lo ha hecho después de ser el equipo que lo estrenó en un partido liguero el 17 de septiembre de 2000 (2-2), con un balance global de una derrota y seis empates en sus visitas.

- Alineaciones probables:

Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Reina; Pablo Sáenz, Goti, Enzo Pérez; y José Luis Morales.

Las Palmas: Caro; Andrés Rodríguez, Álex Suárez, Bonfanti, Pezzolesi; Loiodice, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Iván Jaime; y Jesé.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité navarro).

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 16:15. EFE

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