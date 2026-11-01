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El posible regreso de Aubameyang y la necesidad del Dépor contra el 'efecto Jagoba'

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A Coruña/Pamplona, 1 nov (EFE).- El posible regreso del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, al que el Deportivo echó muchísimo de menos durante su lesión, marca el duelo en Riazor contra Osasuna, que no gana en el feudo gallego desde diciembre de 2007 pero que confía en el 'efecto' de su nuevo técnico, Jagoba Arrasate, para acabar con esa racha.

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, esconde sus cartas y no da pistas sobre la vuelta de su goleador. Las urgencias de su equipo, que suma seis jornadas sin vencer, le exigen una reacción ante un rival que no gana a domicilio desde que asaltara Balaídos en la jornada inaugural del curso liguero.

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El Deportivo ganó por última vez el 5 de septiembre. Han pasado casi dos meses desde que, liderado por Aubameyang, doblegara al Villarreal (2-3) tras ir dos veces por detrás en el marcador.

Para la cita ante Osasuna, el entrenador deportivista medita dar continuidad a Miguel Loureiro junto a Josema Giménez en el centro de la defensa. La lesión de Bright Ede le abrió las puertas del once en el Metropolitano y el futbolista gallego, al que Hidalgo se trajo del Huesca, brilló ante el Atlético.

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La gran duda estará en el lateral. Frente a los de Simeone, Altimira formó de inicio. Mañana, no obstante, es probable que el veterano Ximo Navarro recupere la titularidad, al igual que Luismi Cruz, que cedió su puesto al canterano David Mella frente al conjunto rojiblanco.

Enfrente está Osasuna, que vuelve a jugar lejos de El Sadar ante un Deportivo de La Coruña con el que empata a puntos y frente al que espera volver a ganar en su campo más de dieciocho años después, desde diciembre de 2007, y así volver a la senda del triunfo a domicilio.

Para el conjunto navarro esto es una nueva prueba lejos de El Sadar con la intención de cambiar su dinámica a domicilio y superar uno de los escenarios históricamente más complicados para los intereses rojillos.

El equipo de Jagoba Arrasate llega a la cita después de caer por 2-0 ante el Sevilla, un resultado que volvió a evidenciar las dificultades de Osasuna lejos de Pamplona pero que dejó buenas sensaciones la semana antes, en la vuelta del técnico vasco con el triunfo frente al Racing.

La victoria frente al Celta en agosto sigue siendo la única alegría rojilla como visitante esta temporada. Desde entonces, cuatro derrotas y dieciséis goles encajados dibujan una asignatura pendiente que el conjunto navarro necesita empezar a corregir.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Loureiro, Quagliata; Amatucci, Villares; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; Nsongo Bil.

Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Moro.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco).

Estadio: Riazor.

Hora: 21:00.

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le/dmg/drl/jpd

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