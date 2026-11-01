Cuatro muertos, dos adultos y dos menores, en un accidente de tráfico en Malva (Zamora)

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Zamora, 1 nov (EFE).- Cuatro personas han muerto, dos de ellas adultas y las otras dos menores, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar sobre las dos menos cuarto de la tarde de este domingo en una carretera provincial de Zamora, a la altura del término municipal de Malva, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El accidente se ha producido por la salida de la vía de un turismo a la altura del kilómetro 16 de la carretera ZA-P-2314, hasta donde se han desplazado los servicios sanitarios de Emergencias después de que inicialmente la persona que alertó al 1-1-2 informara de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.

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Posteriormente, los medios sanitarios desplazados al lugar, entre ellos un helicóptero medicalizado, han confirmado el fallecimiento de cuatro personas. EFE

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