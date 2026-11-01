Casimiro: "Cuando corremos el campo somos un equipo muy peligroso"

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Santiago de Compostela, 1 nov (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Breogán, no escondió su satisfacción por haber ganado el primer derbi de la temporada al Obradoiro (90-110) en el Multiusos Fontes do Sar.

“Hemos estado sólidos en defensa, en el rebote y hemos corrido el campo. Y nosotros, cuando corremos el campo, somos muy peligrosos porque podemos anotar de dos, pero también de tres. Lo que tiene este equipo es que en ese momento coge más confianza y se multiplica más en defensa”, indicó.

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En rueda de prensa, el preparador breoganista elogió el “paso adelante” que han dado sus jugadores en el trabajo defensivo porque eso le está permitiendo “crecer” con el paso de las jornadas.

Asimismo, destacó que sus jugadores controlaran cada reacción del rival “desde el acierto en ataque” y cerrando el rebote para no conceder “segundas opciones” al Obradoiro.

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“Obradoiro ataca muy bien el rebote ofensivo, y controlarlo era una de las claves. Eso ha sido lo que nos ha permitido estar igualados e irnos luego al descanso con una renta de siete goles”, comentó.

Casimiro reconoció que su equipo necesita “mejorar en el rebote” y en “cuidar más el balón”, pero puso en valor que su equipo venciera con autoridad al Obradoiro “pese a estos dos lunares”.

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“Este equipo hace muchas cosas bien, aunque la mejora también va por esa parte porque eso nos permitiría no encajar tantos puntos. El equipo ha controlado de maravilla el partido, hemos estado muy bien en la defensa del bloque directo”, concluyó. EFE

dmg/jpd