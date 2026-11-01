Alcaraz: "No esperaba jugar en Viena, pero es la mejor decisión que pudimos tomar"

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, ganador este domingo del torneo de Viena, dijo que no esperaba jugar en la capital austriaca y aseguró que pedir la invitación para participar fue "la mejor decisión" que pudo tomar junto a su equipo.

Carlos Alcaraz se mostró intratable ante el australiano Alex de Miñaur, al que ganó por 6-1 y 6-4 para adjudicarse su cuarto título del año.

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“Mi equipo y yo éramos muy conscientes del alto nivel de Alex De Miñaur y de que su estilo es muy peligroso. La pista era muy lenta, es difícil imprimirle potencia a cada golpe y sabíamos que él es muy rápido", dijo Alcaraz, al recibir el trofeo de campeón en el centro de la pista.

"Se puede conseguir un punto ganador contra cualquiera menos contra él, así que tenía que ser muy cuidadoso y estar concentrado, y sabía que tenía que mantenerme concentrado desde el principio, aumentando mi velocidad y ritmo con cada golpe, intentando ser agresivo para que él tuviera que jugar de forma más agresiva y sólida que yo”, declaró.

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“Estoy muy contento de haber encontrado mi ritmo y de haber jugado bien. Ha sido una semana emocionante e increíble, manteniendo la calma paso a paso y jugando con más confianza en esta superficie. Estoy muy feliz y con muchas ganas de afrontar el resto de la temporada”, señaló.

El tenista español agradeció al público de Viena y a su equipo por hacerle "volver a disfrutar en la pista y olvidar el estrés" y recordó su primera vez en la ciudad austríaca.

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"Desde el primer día me habéis hecho sentir en casa. En 2021 llegué a semifinales, con 18 años, cuando no era nadie, y me hicisteis sentir al igual que este año como en casa. Esta vez no esperaba jugar pero pedir la invitación es la mejor decisión que podía haber tomado", concluyó. EFE