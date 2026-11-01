Alcaraz, intratable ante de Miñaur, logra su cuarto título del año

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se mostró intratable ante el australiano Alex de Miñaur, quinto preclasificado, por 6-1 y 6-4 y se apuntó la victoria en el torneo de Viena, su cuarto título del año.
Alcaraz, ganador este curso en el Abierto de Australia, Doha y Tokio, logra el título 28 de su carrera y es el primer español en ganar en la capital austríaca desde que lo logró David Ferrer hace once años. EFE
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