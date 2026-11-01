Albert Sánchez cita a 24 jugadores en su primera convocatoria con la UD Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 1 nov (EFE).- El entrenador catalán Albert Sánchez ha convocado a 24 futbolistas, entre ellos a tres guardametas, para la visita de este lunes al Real Oviedo, que supondrá su debut como preparador del equipo amarillo en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027.

El técnico barcelonés ha citado a Caro, Adrián Suárez y Valverde (porteros); Opoku, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti, Andrés Rodríguez, Pezzolesi, Adrián Rodríguez (defensas); Miyashiro, Loiodice, Manu Fuster, Acimovic, Kirian, Ale García, Iván Jaime, Bassinga, Rafa Cruz, Sergio Viera (medios/extremos); Jefté, Jeremía Recoba, Jesé y Elías Romero (delanteros).

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Sánchez no ha podido recuperar para el partido que se disputará en el estadio Carlos Tartiere a ninguno de los siete futbolistas que continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: Viti Rozada, Marvin Park, Enrique Clemente, Sergio Ruiz, Edward Cedeño, Iñaki González y Sandro Ramírez. EFE

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