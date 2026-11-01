A prisión provisional el detenido por intentar matar a su expareja en Las Palmas de Gran Canaria

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El juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado este domingo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por presuntamente herir con arma blanca a su expareja en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a los medios, la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional tras tomarle declaración este domingo al detenido, de 77 años de edad, presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

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Los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves, teniendo que ser la mujer, de 74 años, asistida y trasladada a un centro hospitalario por heridas de arma blanca.

Tras estos hechos, agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio contra su expareja en una vivienda del barrio de Schamann.

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