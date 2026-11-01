3-1. Satriano lidera la remontada del Getafe ante el Sevilla

Guardar

Madrid, 1 nov (EFE).- Dos goles entre Martin Satriano y Enes Unal, goleadores y asistentes a partes iguales en la segunda parte, remontaron el Sevilla y dieron la victoria al Getafe, que salió de las posiciones de descenso y que sentenció el encuentro con el 3-1 de Orel Mangala.

El 0-1 lo había marcado Kike Salas con un cabezazo en el minuto 19.

PUBLICIDAD

El Sevilla, que sufrió la expulsión de Manu Bueno en el 91, ha ganado sólo uno de sus últimos cinco duelos en LaLiga EA Sports. EFE