3-1. Satriano lidera la remontada del Getafe ante el Sevilla

Madrid, 1 nov (EFE).- Dos goles entre Martin Satriano y Enes Unal, goleadores y asistentes a partes iguales en la segunda parte, remontaron el Sevilla y dieron la victoria al Getafe, que salió de las posiciones de descenso y que sentenció el encuentro con el 3-1 de Orel Mangala.
El 0-1 lo había marcado Kike Salas con un cabezazo en el minuto 19.
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El Sevilla, que sufrió la expulsión de Manu Bueno en el 91, ha ganado sólo uno de sus últimos cinco duelos en LaLiga EA Sports. EFE
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