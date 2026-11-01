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0-2. El Granada prolonga su racha en Elda con un quinto triunfo consecutivo

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Elda (Alicante), 1 nov (EFE).- El Granada prolongó su excelente dinámica y sumó su quinta victoria consecutiva al imponerse este domingo por 0-2 al Eldense en el Nuevo Pepico Amat, gracias a los goles de Rubén Alcaraz y Emeka en la segunda parte.

El conjunto alicantino encadenó su segunda derrota consecutiva en LaLiga Hypermotion.

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El equipo dirigido por Pacheta saltó al terreno de juego con mucha intensidad y estuvo cerca de adelantarse nada más comenzar el encuentro, pero una doble intervención de Ramón Vila evitó el tanto visitante.

Al Eldense le costó entrar en el partido, aunque fue creciendo conforme con el paso de los minutos. Olabarrieta y Rastrojo protagonizaron los primeros acercamientos de peligro y obligaron a intervenir a Alberto Flores. Además, el conjunto local llegó a marcar, pero el tanto fue anulado por un claro fuera de juego.

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El encuentro perdió ritmo poco a poco y ambos equipos se marcharon al descanso sin goles.

Tras la reanudación, y después de una interrupción de aproximadamente cinco minutos por una asistencia médica en la grada, el Granada encontró el camino del gol. En el minuto 60, Rubén Alcaraz conectó un excelente remate de cabeza para establecer el 0-1.

Una vez más, el Eldense se vio por detrás en el marcador. Javi Calleja reaccionó desde el banquillo con varias sustituciones para buscar una remontada como las protagonizadas en anteriores encuentros en el Nuevo Pepico Amat frente al Oviedo y el Córdoba.

La entrada de Roberto López, Jordi Martín, Carmona, Waldo Rubio y Pau Cabanes dio mayor profundidad al ataque azulgrana. El conjunto alicantino dispuso de varias oportunidades para restablecer la igualdad, especialmente dos claras ocasiones de Carmona, pero volvió a acusar la falta de eficacia en los metros finales.

El Granada supo administrar su ventaja durante la última media hora, resistió los intentos locales y terminó sentenciando el encuentro en el tiempo añadido. Emeka, en el minuto 91, culminó una acción ofensiva para firmar el definitivo 0-2 y certificar la quinta victoria consecutiva del equipo andaluz, que se sitúa en posiciones de ascenso directo.

- Ficha técnica

0 – Eldense: Ramón Vila; Clemente, Álex Serra, Floris Smand, Juan Larios; Guirao (Jordi Martín, m. 67), Marcos Bustillo, Fidel Chaves (Waldo Rubio, m. 76); Olabarrieta (Roberto López, m. 67), Rastrojo (Pau Cabanes, m. 67) y Javi Martínez (Carmona, m. 61).

2 – Granada: Alberto Flores; Sergio López, Manu Lama, Flores, Pampín; Alcaraz, Gumbau, Pedro Alemañ (Hormigo, m. 66); Rodelas (Kader, m. 78), Jorge Pascual (Marqués, m. 78) y Gambín (Emeka, m. 66).

Goles: 0-1, m. 60: Alcaraz. 0-2, m. 91: Emeka.

Árbitro: Iosu Galech (comité navarro). Amonestó a los locales Larios (m. 59) y Clemente (m. 68), y al visitante Flores (m. 40).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante unos 5.000 espectadores, cerca de medio millar de ellos seguidores del Granada. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y del padre de Sergio Aracil, entrenador asistente del Eldense. El partido estuvo detenido durante aproximadamente cinco minutos por una incidencia médica en la grada. EFE

jas/cta/ism

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