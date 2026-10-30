Uno de los detenidos en Valencia por instigar disturbios es el fundador de Blocus España

València, 30 oct (EFE).- Uno de los tres detenidos en la provincia de Valencia por instigar a la comisión de disturbios y saqueos en la capital valenciana es considerado por la Guardia Civil como fundador e impulsor del movimiento Blocus en España. EFE

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