TSJCM acuerda reforzar el Tribunal de Instancia de Orgaz que investiga el siniestro ferroviario de Urda

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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha acordado, en una reunión celebrada este viernes, proponer una medida de refuerzo para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) que permita a la titular de la plaza número 2 dedicarse en exclusiva a la instrucción del procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Urda.

El refuerzo propuesto contempla una comisión de servicios con relevación de funciones por la que un segundo juez pueda encargarse de la tramitación ordinaria de todos los asuntos civiles y penales que tramita la plaza número 2, independientemente de la causa judicial del accidente de la que se encarga la jueza titular.

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Al margen de esta propuesta de refuerzo, la Sala de Gobierno del TSJCM ha acordado también mantener el apoyo de una de las magistradas experta en gestión de emergencias y catástrofes, concretamente la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo. Apoyo que se mantendrá activo hasta que la medida de refuerzo propuesta sea efectiva, ha informado el TSJCM en un comunicado.

Por otra parte, la Sala de Gobierno ha tenido conocimiento de las medidas de refuerzo acordadas en el Registro Civil de Orgaz para la tramitación, con la mayor agilidad posible, de las inscripciones de defunción y licencias de enterramiento derivadas del accidente ferroviario.

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Durante su reunión, la Sala de Gobierno del TSJCM ha reiterado sus condolencias a víctimas, familiares y allegados del grave accidente, manifestando, en lo que sea posible dentro de sus competencias, su plena disponibilidad y compromiso con la atención que precisen en estos dolorosos momentos.

Se mantiene la comisión de crisis de la Sala de Gobierno del TSJCM, con disponibilidad de realizar las reuniones precisas y que el servicio requiera.

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