España

Se cumplen ocho años del mítico audio “¡Feliz juagüelin grupo, soy Vanesa!”: la historia detrás del fenómeno

Cómo un mensaje de voz entre amigos se convirtió en la felicitación oficial de cada 31 de octubre

Un hombre y una mujer sentados sostienen teléfonos de los que emergen gráficos luminosos de bocadillos de diálogo y una calabaza tallada.
Se cumplen ocho años del mítico audio “¡Feliz juagüelin grupo, soy Vanesa!”. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este fin de semana llega una de las noches más esperadas tanto para niños como para adultos: Halloween. Toca desempolvar el disfraz, preparar los botes de chuches para el clásico “truco o trato” puerta por puerta o prepararse para salir de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, más allá de calabazas, telarañas y películas de terror, en España existe un ritual ineludible cada 31 de octubre: abrir WhatsApp y recibir el mítico mensaje de voz que arranca con “¡Feliz Juagüelin grupo, soy Vanesa!“.

Este 2026 se cumplen ya ocho años desde que aquella breve felicitación comenzó a correr como la pólvora por los teléfonos de todo el país, convirtiéndose de forma instantánea en patrimonio del humor en internet. Sin embargo, la historia detrás de la grabación no guarda ningún misterio. Su origen se remonta a finales de octubre de 2018, cuando una vecina de Barcelona llamada Vanesa Cuadra decidió mandar un audio al grupo de WhatsApp de sus amigos para desearles un buen Halloween.

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El problema surgió con la pronunciación de la festividad anglosajona. Tras dudar y preguntar a su acompañante cómo se decía realmente, soltó con total naturalidad la frase que marcaría la cultura de los memes: “Feliz Jagüelin... ¿Cómo se dice? Feliz Juagüelín, grupo, soy Vanesa". Apenas unos segundos de audio bastaron para que, en cuestión de horas, el archivo saltara a foros, redes sociales y cadenas masivas de mensajería, haciendo que media España rebautizara la fiesta como “Juagüelin”.

“Ya que sé decirlo bien, pero antes no sabía”

El impacto fue tan desmesurado que la propia protagonista decidió dar un paso al frente para confirmar su identidad y poner freno a las especulaciones. Vanesa se abrió un perfil oficial en Instagram y concedió entrevistas para aclarar el embrollo. “Soy la auténtica Vanesa. Dejad de buscar, era un audio que envié en un grupo de amigos, ya que sé decirlo bien, pero antes no sabía”, explicó en una intervención para MorninGlory.

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Me encanta que os haya gustado tanto y os alegre al ir a trabajar, al colegio o donde sea. Ya podéis ponerme cara. Aunque este audio ha sido robado o reenviado, pero sin yo saberlo. Y, al no poder parar al enemigo, me he unido a él”, añadía la catalana. Pronto dio el salto a la televisión, visitando el plató de Gente Maravillosa en Canal Sur, donde fue sorprendida por su cantante favorito, Sergio Contreras.

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Chuches y caramelos de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la tragedia empañó su historia hace dos años. A mediados de febrero de 2024, Vanesa Cuadra falleció repentinamente a los 40 años en Lleida a causa de un infarto. La noticia conmocionó a los usuarios, más aún cuando sus familiares denunciaron a través de sus perfiles públicos que la muerte se produjo tras una supuesta negligencia médica, alegando que en el centro sanitario no le practicaron un electrocardiograma a pesar de presentar taquicardias severas.

A pesar de su prematura partida, la huella que dejó en la memoria colectiva permanece intacta. Cada otoño, cuando los escaparates se tiñen de naranja y negro, millones de personas siguen pulsando el botón de reproducir para escuchar su voz y reenviársela a sus amigos. El audio de Vanesa trascendió la categoría de simple meme para convertirse en una tradición inamovible de la cultura online española: la felicitación sin la cual Halloween ya no es Halloween.

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