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Simeone: “Sabemos que para llegar donde queremos no nos alcanza con el cien por cien”

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Majadahonda (Madrid), 29 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que llegar un equipo al “cien por cien” de lo que uno quiere es “muy complicado”, porque es un lugar “muy alto”; remarcó que el conjunto rojiblanco sabe que para lograr todo lo que pretende no “alcanza con ese cien” e insistió en que tiene que hacer “un partido importante” este sábado contra el Levante.

“Yo creo que llegar al cien por cien (de lo que él quiere, según fue la pregunta) es muy complicado. Es un lugar muy alto. Sabemos que para llegar donde queremos no nos alcanza con ese cien. Necesitamos estar más arriba aún”, valoró en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda, antes de viajar por la tarde a Valencia.

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Para llegar a ese lugar, según él, “dependerá” de cómo gestionan los “esfuerzos” dentro de la plantilla, los “cambios” y los “momentos de cada uno de los chicos para exprimir lo mejor de cada uno de ellos”.

“Necesitamos hacer un partido importante ante un rival que en casa lo hace muy bien, tiene mucha velocidad, sobre todo en la parte ofensiva y con un trabajo colectivo defensivo muy bueno”, añadió rumbo al duelo con el Levante.

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“Nosotros vamos a seguir en nuestra misma línea de partido a partido”, insistió el técnico, por más que asomen ya el Bayern Múnich, el próximo martes en el estadio Metropolitano en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, y el Barcelona, el domingo que viene en el mismo escenario, cuando recibirá al actual líder, al que mira a dos puntos de distancia.

“El Levante es un rival que siempre nos cuesta”, advirtió también Simeone, que asume que su equipo atravesará “momentos buenos, regulares y que no son buenos, porque la vida es así y el campeonato es largo con tantos partidos”.

“Está claro que aquellos equipos que logren salir más rápido de esos momentos de dificultad son los que al final terminan compitiendo por ganar”, recalcó.

También habló de diferentes nombres. Uno fue el danés Morten Hjulmand. “Está trabajando y compitiendo en un lugar con futbolistas que lo hacen muy bien, como en este caso Koke, Barrios, Cardoso, sobre todo ellos, más Mendoza y Obed (Vargas), que nos pueden ayudar en esa misma posición”, repasó.

“Tiene mucha personalidad Morten. Necesitamos su mejor versión, lo veo involucrado para querer seguir mejorando y creciendo. Y ese es el camino para llegar al lugar donde él y nosotros queremos para que le dé lo mejor al equipo”, añadió.

También habló de los extremos Arnau Ortiz y Ademola Lookman. “Arnau está trabajando con mucha ilusión. El salto desde donde estaba a donde está no es fácil. Tiene por delante compañeros que compiten por jugar”, dijo sobre el primero.

“Y Lookman, posiblemente, ahora no esté en su mejor momento que nos dio apenas llegó, pero confiamos muchísimo en él. Lo necesitamos y sabemos lo que nos puede dar y está en la competencia directa de los entrenamientos mostrarle al entrenador y a los compañeros el crecimiento para que luego aparezcan las oportunidades”, declaró.

Además, Simeone fue preguntado por el hecho de jugar los dos encuentros entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en LaLiga EA Sports con sólo un mes de margen. “Todos los años se ha hecho así, que se adelantan los partidos porque tenemos que jugar la Supercopa. No lo veo complicado. Lo veo que es una decisión ante un calendario muy apretado y nos tocará cuando nos toque con el Barcelona en nuestra casa y en la casa de ellos”, afirmó.

Los árbitros hablarán en televisión al término de los encuentros en determinados partidos, este sábado a la finalización del Levante-Atlético. “Que hablen bien cuando terminen y ojalá que digan todos cosas buenas de lo que sucedió”, aseguró. EFE

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