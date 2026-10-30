Sánchez admite que la confianza en la alta velocidad está "quebrada" y promete soluciones

30/10/2026 Pedro Sánchez junto a Fernando Grande-Marlaska visita al Centro de cooperación operativa integrado (Cecopi) en Toledo POLITICA CARLOS LUJAN

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no se limitará a investigar las causas del accidente ferroviario que causó al menos 69 fallecidos en Urda (Toledo) sino que va a "ofrecer soluciones" para restaurar la "confianza quebrada" del sistema de alta velocidad en España.

Tras una nueva visita al Centro de cooperación operativa integrado (Cecopi) en Toledo, que está gestionando esta crisis ha reiterado que "no es asumible" tener dos accidentes de esta magnitud en un año --el de Adamuz (Córdoba) en enero provocó 46 muertos-- para un país como España "con un sistema de alta velocidad tan potente".

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"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país y la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos", ha indicado en una declaración sin preguntas junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sánchez ha indicado que esta labor se está realizando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, al día siguiente de que fuentes de Moncloa asegurasen que el presidente sigue manteniendo la confianza en el ministro y descartasen su cese o dimisión.

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