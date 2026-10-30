Puente siente "absoluta desolación" por la muerte de Fátima Báñez: "Lo lamento en el alma"

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Madrid, 30 oct (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mostrado este viernes su "absoluta desolación" por la muerte de la exministra Fátima Báñez, como también por todas las otras víctimas del accidente de Urda (Toledo).

"No la conocí, pero me inspira cariño, simpatía y lo lamento en el alma", ha señalado Puente sobre la exministra de Empleo y Seguridad Social en una rueda de prensa a medios en el Ministerio de Transportes en la que ha confirmado que trasladó su pésame a la ex vicepresidenta popular Soraya Sáenz de Santamaría.

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Puente ha explicado que no ha podido hablar con el marido, ni la hija de Báñez, que estaban en el lugar del accidente cuando el miércoles llegó a Urda, y ha agregado que "solo puede trasladarles todo" su dolor y afecto, como al resto de familiares.

Diputada del PP por Huelva desde el año 2000, fue nombrada ministra de Empleo y Seguridad Social en 2011 con el Gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder tras una crisis financiera como la de 2008 que dio lugar a un periodo de austeridad fiscal bajo la lupa europea. EFE

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