Espana agencias

Puente de Todos los Santos: 30 grados en el sur, lluvias en Mediterráneo y frío nocturno

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- El puente de Todos los Santos estará marcado por tiempo estable en la mayor parte de España, aunque se prevén chubascos fuertes en el área mediterránea y Baleares, y con temperaturas superiores a las habituales, sobre todo en Andalucía y suroeste peninsular, donde los termómetros marcarán hasta 30 grados.

Sin embargo, en el norte y algunas zonas del interior a lo largo del puente se prevé un descenso térmico progresivo, con noches frías, una tendencia que se acentuará la próxima semana con valores que seguirán bajando y heladas nocturnas en el norte peninsular, ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

PUBLICIDAD

Además, para la próxima semana, una pequeña dana intensificará las lluvias en zonas del Mediterráneo, que podrían extenderse a amplias zonas del "este, centro y norte de la península" y ser de nieve en zonas altas de montaña, aunque todavía se mantiene cierta incertidumbre, ha adelantado el portavoz.

En cuanto a las Islas Canarias, el fin de semana se presenta con "tiempo algo revuelto", inestabilidad y lluvias que a partir del domingo podrán ser localmente fuertes en forma de chubasco y acompañadas de tormenta; Además, el viento soplará muy fuerte en zonas altas de las islas y las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 y 22 grados y las máximas entre 25 y 27 grados en zonas costeras.

PUBLICIDAD

Este viernes predomina un tiempo estable en la península, aunque la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo provocarán algunas lluvias y chubascos en las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y en Baleares, donde además estos chubascospodrán ser fuertes.

Todo esto con temperaturas en general "sin grandes cambios, valores suaves e incluso calurosos", ha avanzado Del Campo, quien ha matizado que en el sur Sevilla rondará los 30 grados.

 El sábado un anticiclón situado sobre las islas británicas enviará vientos del este húmedos procedentes del Mediterráneo, por lo que continuarán las precipitaciones en zonas de las regiones peninsulares bañadas por este mar, más intensas y fuertes en las provincias de Valencia y de Alicante y Baleares.

En el resto de la península, cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios, algo más bajas que en días previos en el este peninsular.

Esta jornada, festividad de Todos los Santos, seguirá con una situación parecida con cielos poco nubosos en la península, salvo en el área mediterránea, donde volverán a producirse chubascos, pero sobre todo de madrugada, aunque a lo largo del día irán ya a menos.

Las temperaturas serán este festivo "más bajas" y en la meseta norte amanecerá a menos de 5 grados, una madrugada fría, como por ejemplo en Salamanca, que no estará lejos de la helada.

Para el lunes se espera un día similar, con altas presiones sobre el norte de Europa que favorecen la llegada de vientos húmedos a la fachada mediterránea y que, de nuevo, dejarán lluvias en Cataluña y Comunidad Valenciana, especialmente en áreas costeras, además de en la Región de Murcia y Baleares.

La temperaturas serán más bajas, con algunas heladas en zonas de montaña y de la meseta norte en el sur; Por capitales de provincias, Sevilla todavía podría rondar los 28 a 30 grados, mientras que Madrid no pasará de 18 grados y Pamplona se quedará en unos 13 o 14 grados.

En este punto, el portavoz ha hecho hincapié en la situación a partir del martes con la aproximación de "una pequeña dana" al norte peninsular, y aunque es difícil precisar su ubicación y trayectoria, provocará un incremento de la inestabilidad, una "intensificación de las lluvias" en el Mediterráneo peninsular y en Baleares.

A lo largo del miércoles, las precipitaciones podrían extenderse a amplias zonas del este, centro y norte de la península y ser de nieve en zonas altas de montaña, con temperaturas que descenderán todavía más, favoreciendo un ambiente frío en el norte, con heladas nocturnas y máximas que oscilarán entre 10-15 grados. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El trabajador de Adif que ordenó al AVE continuar “con marcha normal” se niega a declarar

El empleado ha preferido no hablar con la Guardia Civil en estos primeros momentos de la investigación por el accidente de tren

El trabajador de Adif que ordenó al AVE continuar “con marcha normal” se niega a declarar

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Julio González de Buitrago, excocinero de Moncloa: “Zapatero descubrió el gazpacho de sandía; me llamaron de la Casa Real para que les explicara la receta para el rey Juan Carlos”

El cocinero trabajó en la sede de la Presidencia para todos los presidentes democráticos desde la llegada de Adolfo Suárez hasta los inicios de la primera legislatura de Mariano Rajoy

Julio González de Buitrago, excocinero de Moncloa: “Zapatero descubrió el gazpacho de sandía; me llamaron de la Casa Real para que les explicara la receta para el rey Juan Carlos”

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

Este sábado 31 de octubre arrancan los sorteos para designar a los presidentes, vocales y suplentes en los colegios de cara al 29-N

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

El primer informe apunta a que una “cadena de averías, instrucciones y acciones” provocó el choque de trenes en Urda sin que actuaran las “barreras mitigadoras”

Una transportista que llevaba 24.000 litros de lambrusco descubre que se han contaminado de aceite por una avería: la Justicia obliga a Mapfre a indemnizar con el valor del vino

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

ECONOMÍA

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez