Puente de Todos los Santos: 30 grados en el sur, lluvias en Mediterráneo y frío nocturno

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- El puente de Todos los Santos estará marcado por tiempo estable en la mayor parte de España, aunque se prevén chubascos fuertes en el área mediterránea y Baleares, y con temperaturas superiores a las habituales, sobre todo en Andalucía y suroeste peninsular, donde los termómetros marcarán hasta 30 grados.

Sin embargo, en el norte y algunas zonas del interior a lo largo del puente se prevé un descenso térmico progresivo, con noches frías, una tendencia que se acentuará la próxima semana con valores que seguirán bajando y heladas nocturnas en el norte peninsular, ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

PUBLICIDAD

Además, para la próxima semana, una pequeña dana intensificará las lluvias en zonas del Mediterráneo, que podrían extenderse a amplias zonas del "este, centro y norte de la península" y ser de nieve en zonas altas de montaña, aunque todavía se mantiene cierta incertidumbre, ha adelantado el portavoz.

En cuanto a las Islas Canarias, el fin de semana se presenta con "tiempo algo revuelto", inestabilidad y lluvias que a partir del domingo podrán ser localmente fuertes en forma de chubasco y acompañadas de tormenta; Además, el viento soplará muy fuerte en zonas altas de las islas y las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 y 22 grados y las máximas entre 25 y 27 grados en zonas costeras.

PUBLICIDAD

Este viernes predomina un tiempo estable en la península, aunque la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo provocarán algunas lluvias y chubascos en las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y en Baleares, donde además estos chubascospodrán ser fuertes.

Todo esto con temperaturas en general "sin grandes cambios, valores suaves e incluso calurosos", ha avanzado Del Campo, quien ha matizado que en el sur Sevilla rondará los 30 grados.

PUBLICIDAD

El sábado un anticiclón situado sobre las islas británicas enviará vientos del este húmedos procedentes del Mediterráneo, por lo que continuarán las precipitaciones en zonas de las regiones peninsulares bañadas por este mar, más intensas y fuertes en las provincias de Valencia y de Alicante y Baleares.

En el resto de la península, cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios, algo más bajas que en días previos en el este peninsular.

PUBLICIDAD

Esta jornada, festividad de Todos los Santos, seguirá con una situación parecida con cielos poco nubosos en la península, salvo en el área mediterránea, donde volverán a producirse chubascos, pero sobre todo de madrugada, aunque a lo largo del día irán ya a menos.

Las temperaturas serán este festivo "más bajas" y en la meseta norte amanecerá a menos de 5 grados, una madrugada fría, como por ejemplo en Salamanca, que no estará lejos de la helada.

PUBLICIDAD

Para el lunes se espera un día similar, con altas presiones sobre el norte de Europa que favorecen la llegada de vientos húmedos a la fachada mediterránea y que, de nuevo, dejarán lluvias en Cataluña y Comunidad Valenciana, especialmente en áreas costeras, además de en la Región de Murcia y Baleares.

La temperaturas serán más bajas, con algunas heladas en zonas de montaña y de la meseta norte en el sur; Por capitales de provincias, Sevilla todavía podría rondar los 28 a 30 grados, mientras que Madrid no pasará de 18 grados y Pamplona se quedará en unos 13 o 14 grados.

PUBLICIDAD

En este punto, el portavoz ha hecho hincapié en la situación a partir del martes con la aproximación de "una pequeña dana" al norte peninsular, y aunque es difícil precisar su ubicación y trayectoria, provocará un incremento de la inestabilidad, una "intensificación de las lluvias" en el Mediterráneo peninsular y en Baleares.

A lo largo del miércoles, las precipitaciones podrían extenderse a amplias zonas del este, centro y norte de la península y ser de nieve en zonas altas de montaña, con temperaturas que descenderán todavía más, favoreciendo un ambiente frío en el norte, con heladas nocturnas y máximas que oscilarán entre 10-15 grados. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)