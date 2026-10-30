Portugal, con "enorme satisfacción y orgullo" por acoger el Dakar

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Lisboa, 30 oct (EFE).- Portugal siente una "enorme satisfacción y orgullo" por ser, junto con Marruecos, el país que acogerá en 2027 la próxima edición del Rally Dakar, afirmó este viernes el presidente de la Federación Portuguesa de Automovilismo y Karting (FPAK), Fernando Amorim.

"Es con enorme satisfacción y orgullo que la FPAK ve cómo el Dakar regresa a Portugal para su gran salida en 2027. Este momento confirma que Portugal sigue, de forma constante, en la ruta de los mejores y más prestigiosos eventos del automovilismo mundial", declaró Amorim en un comunicado difundido por la Federación.

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"Tener el punto de partida en el Algarve (en el sur del país, fronterizo con Andalucía) es un logro extraordinario", añadió.

En la misma nota, la Federación Portuguesa de Automovilismo y Karting destaca que la elección de Portugal "refuerza la posición del país como escenario de excelencia para la celebración de las mayores competiciones mundiales del deporte del motor".

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El país luso ofrece, según la entidad, "condiciones geográficas e infraestructurales inigualables", junto con una "capacidad organizativa reconocida internacionalmente".

La organización del Rally Dakar anunció este viernes que la edición de 2027, la 49.ª, comenzará el próximo 9 de enero en las ciudades de Loulé y Faro, en el Algarve, donde se disputarán el prólogo y el primer tramo cronometrado.

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El resto de la prueba, que finalizará el 23 de ese mismo mes, se desarrollará en Marruecos.

Según la organización del Dakar, este cambio tiene carácter excepcional y solo está previsto para 2027, dado que Arabia Saudí no podrá acoger la prueba, como en los últimos años, debido a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

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Esta será la tercera participación de Portugal en el Dakar, tras haber formado parte del circuito en 2006 y 2007.

El Rally Dakar no será el único gran evento automovilístico que acogerá el país el próximo año, ya que entre el 18 y el 20 de junio el Autódromo Internacional del Algarve será sede del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1. EFE

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