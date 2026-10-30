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Mourinho cierra el círculo en El Sardinero

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Juan José Lahuerta

Madrid, 30 oct (EFE).- Jose Mourinho fue el último entrenador del Real Madrid que se sentó en el banquillo visitante de El Sardinero. Quince años después, el destino devuelve al portugués al mismo escenario, con otro equipo entre manos, una larga travesía por los banquillos europeos y la misma obligación de ganar en un regreso que une dos épocas muy diferentes de su carrera.

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El 21 de septiembre de 2011, en la quinta jornada de Liga (aunque era el cuarto partido porque la primera no se disputó por una huelga de futbolistas), Mourinho abandonó Santander con un empate sin goles frente al Racing del argentino Héctor Cúper. Aquel resultado resultado alimentó las primeras dudas en el Real Madrid, que, finalmente, terminaría conquistando la famosa Liga de los cien puntos y los 121 goles.

El conjunto blanco llegó entonces a Santander herido por una derrota frente al Levante (1-0) y se encontró con un rival que le discutió el partido durante buena parte de la primera mitad. El equipo cántabro, ordenado y combativo, cerró los espacios a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Mesut Özil, incapaces de encontrar el camino hacia la portería de Toño.

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Mourinho sorprendió con su alineación. El joven Raphaël Varane debutó en Primera División y apareció en el centro de la defensa junto a Ricardo Carvalho. Sergio Ramos, por motivos técnicos, vio el choque desde el banquillo, mientras que José Callejón ocupó una posición en el ataque y Lass Diarra acompañó a Xabi Alonso en el centro del campo.

El técnico portugués intentó corregir el rumbo con la entrada de Ángel di María, Gonzalo Higuaín y Kaká, pero ninguna de las alternativas consiguió desarmar al Racing. El Real Madrid terminó sin marcar y encadenó 220 minutos de sequía goleadora, desde el tanto de Di María al Dinamo de Zagreb en la Liga de Campeones.

La falta de gol resultaba tan llamativa como los resultados. Después de la derrota ante el Levante y del empate en Santander, el conjunto blanco sumaba un solo punto de los últimos seis posibles y empezaban a surgir interrogantes sobre su capacidad para competir con el Barcelona de Pep Guardiola.

Mourinho, sin embargo, se resistió a dramatizar. "Si el Barcelona gana hoy nos vamos a poner a tres puntos, pero no son 30. No estamos lejos", explicó después del encuentro. Reconoció que perder cinco puntos en dos partidos resultaba preocupante, aunque aseguró marcharse de Santander con mejores sensaciones que de Valencia.

Más severo fue Iker Casillas. "La imagen que hemos dado no es la correcta, ni está a la altura del Real Madrid", lamentó el capitán, consciente de que su equipo no podía permitirse semejantes concesiones en una competición en la que cada tropiezo parecía acercar el título a su gran rival.

También Héctor Cúper encontró motivos para recordar aquella noche. "Hoy, para mí, el Racing ha sido un equipazo", celebró el entrenador argentino, satisfecho por la respuesta de sus jugadores después de encajar cuatro goles ante el Atlético de Madrid en la jornada anterior.

El tiempo terminó dando otra dimensión a aquel empate. Aquello que el mes de septiembre alumbró como síntomas de un equipo atascado, acabó convertido en una anécdota dentro de una temporada histórica. El Real Madrid conquistó el campeonato con 100 puntos y 121 goles, dos registros sin precedentes en la Liga española.

Cristiano Ronaldo terminó aquel curso con 46 tantos ligueros, Benzema aportó 21 e Higuaín, 22. La sequía que tanto preocupaba a Mourinho en Santander resultó pasajera: su Real Madrid acabaría convirtiéndose en una de las máquinas ofensivas más productivas del fútbol español.

Quince años después, los protagonistas han cambiado. Cristiano, Benzema, Özil y Xabi Alonso han dejado paso a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler y una nueva generación de futbolistas que Mourinho intenta conducir hacia otro ciclo de éxitos.

El Real Madrid regresa a El Sardinero reforzado por su victoria frente al Barcelona (1-2) en el clásico, mientras que el Racing vuelve a recibir al conjunto blanco después de un largo recorrido por categorías inferiores que lo alejó durante años de los grandes escenarios del fútbol español.

Mourinho también es otro. A sus 63 años, el portugués acumula experiencias, éxitos y desencuentros en distintos banquillos europeos (Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce y Benfica) pero conserva el carácter competitivo que lo convirtió en uno de los entrenadores más reconocibles de su generación.

El domingo volverá a ponerse de pie en el recuadro de entrenadores ubicado en una banda de El Sardinero, el lugar donde dejó una de las primeras señales de alarma de una temporada que terminaría en celebración. Quince años separan las dos visitas, dos equipos y dos momentos de su carrera. Sin embargo, el entrenador, José Mourinho, sigue siendo el mismo. EFE

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