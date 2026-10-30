Espana agencias

Mangala pone orden

Guardar

Juan José Lahuerta

Madrid, 30 oct (EFE).- En medio del desconcierto del Getafe, Orel Mangala puso orden. El centrocampista belga reapareció después de casi tres semanas de baja por lesión para enderezar el rumbo de un equipo desdibujado ante la modesta Lebrijana, aportó equilibrio a un equipo que llegó a perder por dos goles y culminó con un disparo desde fuera del área una remontada (2-3) que evitó una eliminación sonrojante en la Copa del Rey.

PUBLICIDAD

Su entrada al descanso, en sustitución de Saba Sazonov, simbolizó la rectificación de José Bordalás, que apostó por utilizar al defensa georgiano en el centro del campo. El experimento no funcionó y el Getafe, superado durante buena parte de la primera mitad por un adversario de categoría regional, encontró en Mangala una solución para recuperar cierta estabilidad.

No era la primera vez que Bordalás recurría a un central para reforzar la medular. Durante distintas etapas utilizó a Djené en esa demarcación, una alternativa que en ocasiones le permitió aumentar la contundencia defensiva. Sin embargo, la apuesta por Sazonov en Lebrija estuvo lejos de ofrecer los resultados esperados.

PUBLICIDAD

El georgiano, incorporado esta temporada, sufrió para adaptarse a una posición que exige interpretar los espacios, dar continuidad a la circulación y proteger a la defensa. Además, recibió una tarjeta amarilla en los primeros compases del duelo después de cometer la falta que originó el primer gol del conjunto andaluz.

La Lebrijana, perteneciente a la División de Honor Andaluza, aprovechó las dificultades del Getafe para adelantarse por medio de Pepe Tejero y Yuyo. El equipo dirigido por Bordalás llegó a verse dos goles por debajo frente a un rival separado por varias categorías, aunque consiguió igualar antes del descanso gracias a Abqar y Borja Mayoral.

Bordalás no esperó para cambiar el rumbo. Introdujo tres cambios durante el descanso y uno de ellos permitió recuperar a Mangala, ausente desde comienzos de octubre por una lesión muscular que le había impedido participar en los cinco encuentros anteriores del Getafe.

El internacional belga, cedido por el Olympique de Lyon, llevaba 19 días apartado de la competición. Su último partido antes de la lesión fue el disputado frente al Málaga el 20 de septiembre, cuando apenas permaneció 25 minutos sobre el césped.

Su reaparición ofreció al Getafe algo que echó de menos durante la primera mitad: un centrocampista acostumbrado a desenvolverse en esa zona, con registros naturales para ejercer con cierta jerarquía en una posición que esta temporada se ha quedado huérfana por las salidas de Luis Milla y Mauro Arambarri.

La mejoría fue progresiva, sin que el conjunto azulón llegara a dominar con autoridad a su adversario. Pero Mangala terminó por inclinar la eliminatoria con un disparo raso desde unos 25 metros que, después de tocar en un poste, acabó en la portería de Antonio Lebrón. El gol completó la remontada y convirtió al belga en el protagonista de una noche que amenazaba con agravar la crisis del Getafe.

La recuperación de Mangala llega en un momento especialmente delicado. El equipo madrileño venía de recibir cinco goles frente al Lugano en la Liga Conferencia y cuatro ante el Athletic en Liga. Ambas derrotas, aumentaron las dudas sobre el rendimiento del conjunto azulón.

El centro del campo constituye una de las preocupaciones de Bordalás desde el comienzo de la temporada y en verano llegó Mangala como una alternativa para aportar experiencia y consistencia. Sin embargo, su lesión impidió completar su adaptación. Su regreso abre ahora una posibilidad para que el Getafe recupere ahora parte del equilibrio que ha perdido en las últimas semanas.

Eso sí, su aparición en la segunda parte tampoco fue una pócima mágica para remediar un problema que parece enquistado. El Getafe sufrió hasta el último instante ante la Lebrijana y necesitó una intervención de Jirí Letácek para evitar una prórroga que habría prolongado su agonía.

La victoria permitió al conjunto azulón avanzar en la Copa, pero no disipó las dudas que arrastra desde hace semanas. Entre tantas dificultades, Bordalás encontró al menos una noticia alentadora: Mangala está de vuelta y, en su primera aparición después de la lesión, ya resultó decisivo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo y la rueda de prensa de Óscar Puente, en directo | Mejoran los heridos más críticos del choque de Urda

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo y la rueda de prensa de Óscar Puente, en directo | Mejoran los heridos más críticos del choque de Urda

Receta fácil de galletas de Halloween: con forma de fantasmas y perfectas para preparar a última hora

Lo mejor de esta elaboración es que puedes decorarla sin necesidad de comprar colorantes artificiales, pues prepararemos un sencillo glaseado blanco a base de azúcar glas

Receta fácil de galletas de Halloween: con forma de fantasmas y perfectas para preparar a última hora

El día de Todos los Santos cae en domingo: estas son las nueve comunidades que han trasladado la fiesta al lunes

Las autonomías pueden elegir hasta cuatro festivos cada año, por lo que no siempre celebran todos los marcados a nivel nacional

El día de Todos los Santos cae en domingo: estas son las nueve comunidades que han trasladado la fiesta al lunes

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 30 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 30 de octubre

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

La Unión Europea reclamó a los rebeldes hutíes que suspendan sus ofensivas en Yemen, los ataques contra Arabia Saudita y las acciones contra buques en el mar Rojo

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

El primer informe apunta a que una “cadena de averías, instrucciones y acciones” provocó el choque de trenes en Urda sin que actuaran las “barreras mitigadoras”

Una transportista que llevaba 24.000 libros de lambrusco descubre que se han contaminado de aceite por una avería: la Justicia obliga a Mapfre a indemnizar con el valor del vino

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

España protegió el poder adquisitivo de los pensionistas pero con la reforma el gasto podría alcanzar el 17% del PIB en 2045, según un estudio

ECONOMÍA

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez