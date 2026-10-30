Mangala pone orden

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Juan José Lahuerta

Madrid, 30 oct (EFE).- En medio del desconcierto del Getafe, Orel Mangala puso orden. El centrocampista belga reapareció después de casi tres semanas de baja por lesión para enderezar el rumbo de un equipo desdibujado ante la modesta Lebrijana, aportó equilibrio a un equipo que llegó a perder por dos goles y culminó con un disparo desde fuera del área una remontada (2-3) que evitó una eliminación sonrojante en la Copa del Rey.

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Su entrada al descanso, en sustitución de Saba Sazonov, simbolizó la rectificación de José Bordalás, que apostó por utilizar al defensa georgiano en el centro del campo. El experimento no funcionó y el Getafe, superado durante buena parte de la primera mitad por un adversario de categoría regional, encontró en Mangala una solución para recuperar cierta estabilidad.

No era la primera vez que Bordalás recurría a un central para reforzar la medular. Durante distintas etapas utilizó a Djené en esa demarcación, una alternativa que en ocasiones le permitió aumentar la contundencia defensiva. Sin embargo, la apuesta por Sazonov en Lebrija estuvo lejos de ofrecer los resultados esperados.

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El georgiano, incorporado esta temporada, sufrió para adaptarse a una posición que exige interpretar los espacios, dar continuidad a la circulación y proteger a la defensa. Además, recibió una tarjeta amarilla en los primeros compases del duelo después de cometer la falta que originó el primer gol del conjunto andaluz.

La Lebrijana, perteneciente a la División de Honor Andaluza, aprovechó las dificultades del Getafe para adelantarse por medio de Pepe Tejero y Yuyo. El equipo dirigido por Bordalás llegó a verse dos goles por debajo frente a un rival separado por varias categorías, aunque consiguió igualar antes del descanso gracias a Abqar y Borja Mayoral.

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Bordalás no esperó para cambiar el rumbo. Introdujo tres cambios durante el descanso y uno de ellos permitió recuperar a Mangala, ausente desde comienzos de octubre por una lesión muscular que le había impedido participar en los cinco encuentros anteriores del Getafe.

El internacional belga, cedido por el Olympique de Lyon, llevaba 19 días apartado de la competición. Su último partido antes de la lesión fue el disputado frente al Málaga el 20 de septiembre, cuando apenas permaneció 25 minutos sobre el césped.

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Su reaparición ofreció al Getafe algo que echó de menos durante la primera mitad: un centrocampista acostumbrado a desenvolverse en esa zona, con registros naturales para ejercer con cierta jerarquía en una posición que esta temporada se ha quedado huérfana por las salidas de Luis Milla y Mauro Arambarri.

La mejoría fue progresiva, sin que el conjunto azulón llegara a dominar con autoridad a su adversario. Pero Mangala terminó por inclinar la eliminatoria con un disparo raso desde unos 25 metros que, después de tocar en un poste, acabó en la portería de Antonio Lebrón. El gol completó la remontada y convirtió al belga en el protagonista de una noche que amenazaba con agravar la crisis del Getafe.

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La recuperación de Mangala llega en un momento especialmente delicado. El equipo madrileño venía de recibir cinco goles frente al Lugano en la Liga Conferencia y cuatro ante el Athletic en Liga. Ambas derrotas, aumentaron las dudas sobre el rendimiento del conjunto azulón.

El centro del campo constituye una de las preocupaciones de Bordalás desde el comienzo de la temporada y en verano llegó Mangala como una alternativa para aportar experiencia y consistencia. Sin embargo, su lesión impidió completar su adaptación. Su regreso abre ahora una posibilidad para que el Getafe recupere ahora parte del equilibrio que ha perdido en las últimas semanas.

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Eso sí, su aparición en la segunda parte tampoco fue una pócima mágica para remediar un problema que parece enquistado. El Getafe sufrió hasta el último instante ante la Lebrijana y necesitó una intervención de Jirí Letácek para evitar una prórroga que habría prolongado su agonía.

La victoria permitió al conjunto azulón avanzar en la Copa, pero no disipó las dudas que arrastra desde hace semanas. Entre tantas dificultades, Bordalás encontró al menos una noticia alentadora: Mangala está de vuelta y, en su primera aparición después de la lesión, ya resultó decisivo. EFE

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