La reina Sonia visita el Colegio Noruego Costa del Sol en Benalmádena (Málaga)

Guardar

Benalmádena (Málaga), 30 oct (EFE).- La reina Sonia de Noruega ha visitado este viernes el Colegio Noruego Costa del Sol en Benalmádena (Málaga), donde se ha reunido con profesores y alumnos de este centro privado que imparte enseñanzas bajo el plan de estudios de su país.

La reina, que visita Málaga en su primer viaje oficial al extranjero desde la muerte de su marido, el rey Harald V, celebra este acto privado después de que este jueves inaugurara en el Museo Picasso de Málaga la exposición temporal 'Munch-Picasso', en una convocatoria abierta a los medios.

PUBLICIDAD

Ha llegado sobre las 11:30 horas al colegio y en las puertas la esperaban varias decenas de ciudadanos noruegos con banderas.

Una vez en el centro ha sido recibida por un niño y una niña que le han entregado un ramo de flores y después ha asistido a una pequeña celebración con banderas de diferentes países y la interpretación de dos canciones por parte de una veintena de alumnos, una noruega y la otra 'La bamba'.

PUBLICIDAD

Tras visitar el colegio, la reina no tiene en agenda más actos previstos en Málaga. EFE

(Foto) (Vídeo)