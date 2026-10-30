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Iberia e Iberia Express casi duplican la capacidad de sus vuelos con Andalucía tras Urda

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Madrid, 30 oct (EFE).- Iberia e Iberia Express casi han duplicado la capacidad de sus vuelos con Andalucía desde este viernes y hasta el domingo 8 de noviembre, para dar respuesta al incremento de la demanda tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) de este miércoles que ha dejado al menos 69 muertos.

También Air Europa ha vuelto a reforzar su oferta con Andalucía, mientras que Volotea ha habilitado de manera extraordinaria dos rutas entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga.

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Asimismo, Iberia e Iberia Express mantienen limitados los precios máximos de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre.

Los billetes están topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y de 149 euros, en business, y se ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren.

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Por su parte, Volotea ha establecido un precio máximo por trayecto de 75 euros para la tarifa básica y de 99 euros con maleta de cabina de hasta 10 kilos incluida.

En el caso del grupo Iberia, en concreto, la capacidad se ha incrementado en un 93 % respecto a su oferta habitual, con 20.718 asientos adicionales, y, entre ambas compañías, operarán 98 vuelos adicionales con Andalucía.

De ellos, 78 servicios corresponden a Iberia, mientras que su filial de bajo coste ha programado 20 refuerzos que no estaban previstos antes del accidente.

Por rutas, los  vuelos Madrid-Sevilla tendrán 10.734 plazas más, en tanto que los que unen la capital de España con Málaga sumarán 9.984, han informado este viernes las dos compañías en un comunicado.

Desde el pasado miércoles, y hasta el 8 de noviembre, el grupo habrá operado 140 vuelos directos con Málaga y Sevilla desde Madrid, lo que se traduce en 49.786 plazas ofertadas, y sigue trabajando en la programación de frecuencias adicionales a partir del lunes 9.

Este viernes, Iberia ofrece 1.760 asientos extra y operará ocho vuelos adicionales, dos de ida y vuelta a Málaga y dos de ida y vuelta a Sevilla.

Asimismo, se ha incrementado el calibre de los aviones en otras seis frecuencias ya programadas para incrementar el número de plazas.

Durante el Puente de Todos los Santos, el grupo va a poner a disposición de sus clientes 7.642 plazas extra, un 90 % más de lo planificado, 4.204 d ellos en la ruta Madrid-Sevilla y 3.428, en la Madrid-Málaga, y, hasta el próximo lunes, hay programados 34 vuelos adicionales.

Por su parte, Air Europa ha vuelto a reforzar la conectividad con Andalucía con otro vuelo adicional diario tanto a Málaga como a Sevilla, según ha informado este viernes.

De esta manera, actualmente, el refuerzo queda en dos vuelos adicionales diarios a Málaga y otros dos a Sevilla, en cuyo caso, la compañía opera los martes, jueves y viernes tres servicios extras diarios.

Este refuerzo se suma a la operativa regular diaria que tenía Air Europa habitualmente y que se mantiene de cuatro vuelos a Málaga y dos, a Sevilla.

También Volotea ha habilitado de manera extraordinaria dos rutas entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados por la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras el accidente ferroviario de Urda.

La compañía ha informado que ha organizado una operativa de cerca de 100 vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que estarán disponibles entre el 13 de noviembre y el 16 de diciembre, para ofrecer una alternativa de transporte a quienes necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía.

La ruta entre Madrid y Sevilla contará inicialmente con hasta cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos, mientras que la conexión con Málaga ofrecerá cinco vuelos semanales, los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

A partir de diciembre, Volotea reforzará ambas rutas incorporando una frecuencia adicional los jueves en el caso de Sevilla y los domingos, en el de Málaga, ampliando así las opciones de viaje. EFE

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