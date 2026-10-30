Iberia e Iberia Express casi duplican la capacidad de sus vuelos con Andalucía tras Urda

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Madrid, 30 oct (EFE).- Iberia e Iberia Express casi han duplicado la capacidad de sus vuelos con Andalucía desde este viernes y hasta el domingo 8 de noviembre, para dar respuesta al incremento de la demanda tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) de este miércoles que ha dejado al menos 69 muertos.

También Air Europa ha vuelto a reforzar su oferta con Andalucía, mientras que Volotea ha habilitado de manera extraordinaria dos rutas entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga.

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Asimismo, Iberia e Iberia Express mantienen limitados los precios máximos de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre.

Los billetes están topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y de 149 euros, en business, y se ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren.

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Por su parte, Volotea ha establecido un precio máximo por trayecto de 75 euros para la tarifa básica y de 99 euros con maleta de cabina de hasta 10 kilos incluida.

En el caso del grupo Iberia, en concreto, la capacidad se ha incrementado en un 93 % respecto a su oferta habitual, con 20.718 asientos adicionales, y, entre ambas compañías, operarán 98 vuelos adicionales con Andalucía.

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De ellos, 78 servicios corresponden a Iberia, mientras que su filial de bajo coste ha programado 20 refuerzos que no estaban previstos antes del accidente.

Por rutas, los vuelos Madrid-Sevilla tendrán 10.734 plazas más, en tanto que los que unen la capital de España con Málaga sumarán 9.984, han informado este viernes las dos compañías en un comunicado.

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Desde el pasado miércoles, y hasta el 8 de noviembre, el grupo habrá operado 140 vuelos directos con Málaga y Sevilla desde Madrid, lo que se traduce en 49.786 plazas ofertadas, y sigue trabajando en la programación de frecuencias adicionales a partir del lunes 9.

Este viernes, Iberia ofrece 1.760 asientos extra y operará ocho vuelos adicionales, dos de ida y vuelta a Málaga y dos de ida y vuelta a Sevilla.

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Asimismo, se ha incrementado el calibre de los aviones en otras seis frecuencias ya programadas para incrementar el número de plazas.

Durante el Puente de Todos los Santos, el grupo va a poner a disposición de sus clientes 7.642 plazas extra, un 90 % más de lo planificado, 4.204 d ellos en la ruta Madrid-Sevilla y 3.428, en la Madrid-Málaga, y, hasta el próximo lunes, hay programados 34 vuelos adicionales.

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Por su parte, Air Europa ha vuelto a reforzar la conectividad con Andalucía con otro vuelo adicional diario tanto a Málaga como a Sevilla, según ha informado este viernes.

De esta manera, actualmente, el refuerzo queda en dos vuelos adicionales diarios a Málaga y otros dos a Sevilla, en cuyo caso, la compañía opera los martes, jueves y viernes tres servicios extras diarios.

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Este refuerzo se suma a la operativa regular diaria que tenía Air Europa habitualmente y que se mantiene de cuatro vuelos a Málaga y dos, a Sevilla.

También Volotea ha habilitado de manera extraordinaria dos rutas entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados por la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras el accidente ferroviario de Urda.

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La compañía ha informado que ha organizado una operativa de cerca de 100 vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que estarán disponibles entre el 13 de noviembre y el 16 de diciembre, para ofrecer una alternativa de transporte a quienes necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía.

La ruta entre Madrid y Sevilla contará inicialmente con hasta cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos, mientras que la conexión con Málaga ofrecerá cinco vuelos semanales, los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

A partir de diciembre, Volotea reforzará ambas rutas incorporando una frecuencia adicional los jueves en el caso de Sevilla y los domingos, en el de Málaga, ampliando así las opciones de viaje. EFE