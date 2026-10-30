García de Vitoria apela al “carácter” y a la “marea roja” ante el Girona por las bajas

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Zaragoza, 30 oct (EFE).– El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, aseguró este viernes que el encuentro ante el FIATC Girona será “el momento de demostrar carácter” ante la baja de Caleb Homesley y la duda de Trae Bell-Haynes, y reclamó el apoyo de la “marea roja” como “parte del plan”.

“No queremos poner excusas”, afirmó el técnico en la previa del partido de este sábado, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa, que su equipo afrontará con la necesidad de reinventarse por los problemas físicos.

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Homesley estará aproximadamente tres semanas fuera de la competición por un esguince de tobillo y Bell-Haynes continúa evolucionando de su lesión en el gemelo, pero su participación sigue siendo duda, según comunicó el Casademont.

La baja de Homesley también condiciona el funcionamiento de una plantilla construida para tener “bastantes manejadores en el campo”, según reconoció el técnico, que destacó su capacidad como “excelente pasador” y “grandísimo finalizador”.

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“La baja de Caleb nos trastoca mucho”, confesó García de Vitoria, quien recordó que tanto el estadounidense como Bell-Haynes asumían desde el comienzo de la temporada un papel de “anotador y generador”.

Ante esta situación, el entrenador defendió que es el momento de mostrar “el carácter del equipo”, como considera que ya ocurrió ante el FC Barcelona y rechazó que “la excusa se instale en la cabeza” y centrarse en los jugadores disponibles.

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“La afición es parte del plan porque necesitamos ahora más que nunca que nos dé ese jugador que nos falta”, indicó el técnico, al otorgar un papel especial el apoyo del pabellón Príncipe Felipe en su planteamiento.

“Nos va a hacer falta la energía y ese empuje, y cuando haya un momento malo, más todavía”, reclamó García de Vitoria, que pidió que la “marea roja” se implique “desde el principio”.

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Sobre el FIATC Girona, advirtió de que llegan en “un momento muy bueno” y de que cuenta con jugadores exteriores “muy difíciles de defender”, capaces de generar ventajas tanto en el uno contra uno como para sus compañeros.

“Quieren ser agresivos defensivamente y quieren correr”, explicó el técnico sobre un rival “muy incisivo en los primeros ocho segundos” y que juega “un baloncesto rápido, pero no descontrolado”, con un entrenador “top de la competición”, con las “ideas claras”.

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Para García de Vitoria, controlar ese ritmo y mejorar el rebote defensivo serán dos de las prioridades de su equipo y ha reconocido que su equipo lleva “dos partidos muy mal” en la última faceta.

Preguntado por las aspiraciones de jugar la Copa del Rey, el entrenador valoró que su equipo “puede hacer cosas chulas”, aunque pidió pensar “en el partido de mañana”.

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“Me gusta que el equipo tenga ambición, eso me encanta”, aseguró García de Vitoria, pero matizó que esos objetivos deben plantearse “con los pies en el suelo” y “sin generar falsas expectativas”. EFE

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