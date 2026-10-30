Feijóo acusa a Sánchez de "olvidar" la seguridad y le avisa: Su responsabilidad se dirimirá en las urnas

30/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles, 28 de octubre, un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas. POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de "olvidar la cultura de la seguridad" durante su mandato como, a su juicio, evidencian los dos grandes accidentes ferroviarios en menos de un año que se han cobrado "de momento 115 muertos". Tras asegurar que el Ejecutivo "no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho", ha avisado que la responsabilidad política se dirimirá en las urnas el próximo 29 de noviembre.

"Se ha gestionado mal. Se ha gestionado mal de forma continuada y el Gobierno ha abandonado la cultura de la seguridad", ha declarado Feijóo tras reunirse este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.

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Feijóo ha recalcado que desde el accidente de Adamuz (Córdoba) el volumen de viajeros se está reduciendo. "Los españoles sienten más inseguridad porque hay más inseguridad y eso también lo corroboran los expertos. El tráfico desde 2018 casi se ha duplicado, pero lo que no se ve, que es la conservación, no lo ha acompañado", ha destacado.

"SI NO DIMITEN ELLOS, LES DIMITIREMOS EN LAS URNAS"

En su comparecencia ante los medios, Feijóo ha señalado al jefe del Ejecutivo y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en las responsabilidades políticas por el accidente de Urda, subrayando que son los mismos que estaban al frente del ocurrido el pasado enero en Adamuz.

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En este sentido, el jefe de la oposición ha indicado que España merece que se asuman responsabilidades políticas, que no pueden esperar al resultado de la investigación. A su entender, la responsabilidad jurídica se tiene que depurar en los tribunales mientras que las responsabilidades políticas "se dirimirán en las urnas" que "se abrirán en un mes".

"Mi nivel de exigencia es muy diferente. Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Y quien lo ha nombrado, y lo ha mantenido, con más motivo. Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", ha aseverado, para señalar que el ministro es "un fusible" y al "jefe de electricidad le interesa que continúe el fusible" para que "no llegue el incendio a su responsabilidad".

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VE "COBARDE E INMORAL" QUE PUENTE SEÑALE A UN TRABAJADOR

Tras la filtración de los audios del accidente, Feijóo ha indicado que lo "más responsable" es trascender la búsqueda de "chivos expiatorios" como ha hecho el Gobierno. A su entender, la tragedia "no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un operario" y es "cobarde e inmoral" que el ministro Puente señala a un trabajador de Adif como único responsable.

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Feijóo ha afirmado que es "lamentable" que el objetivo "principal" del Gobierno sea "echarle la culpa de ocho años de gestión negligente de las vías ferroviarias" a un "operario de Atocha".

"Seguimos insistiendo en que ha fallado todas las capas de seguridad", ha dicho el líder del PP, para añadir que no quiere ni siquiera imaginar lo que ha debido de pasar esa familia al escuchar su voz en esos audios.

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"EL GOBIERNO NO RENOVÓ UN SISTEMA DE SEGURIDAD OBSOLETO"

Feijóo ha hecho hincapié en "la situación crítica del sistema ferroviario" de España y de "falta de conservación sin precedentes". "Acredita que el fallo sistémico de estos últimos años ya no es un comentario o un indicio sino un diagnóstico cierto", ha manifestado.

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"Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz, y al menos 69 en Toledo, porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho", ha sentenciado.

Feijóo ha afirmado que "la seguridad no se proclama sino que se acredita" y ha defendido contar con personas con "rigor, experiencia y conocimiento" en esos puestos técnicos, algo que, según ha dicho, hará si llega a Moncloa.

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SUS PROPUESTAS: REFORZAR LA SEGURIDAD Y RESETEO DEL SISTEMA

El líder del PP considera que el accidente de Urda "evidencia que falló todo lo que podía fallar: los sistemas de seguridad, el centro de control y el sistema del respaldo". "Es decir, fallaron todas las capas de seguridad", ha reiterado.

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Dicho esto, ha exigido hoy una investigación rigurosa del accidente de Urda con esclarecimiento de los responsables, una atención específica a la línea Madrid-Andalucía, un refuerzo del área de seguridad "sacando la propaganda" para primar la gestión, una revisión completa y "reseteo total" de las vías y del sistema ferroviario.

También ha defendido un plan de emergencia inmediato y "como prioridad uno", un presupuesto dedicado a seguridad, mantenimiento y conservación. "Este es el camino más constructivo que podemos seguir después de la tragedia", ha manifestado, para insistir en que el Ejecutivo de Sánchez "ha olvidado la cultura de la seguridad", reprocha.

El presidente del PP ha admitido que será difícil restaurar la confianza en un AVE que ha sido referente internacional y ha reiterado que España tiene que "poner a los mejores" al frente de sus decisiones. DICE QUE EL GOBIERNO NO LE HA INFORMADO

Sobre la posibilidad de que un independiente ocupe el cargo de ministro de Transportes, Feijóo ha rehusado revelar quien será su ministro si gobierna pero ha dejado claro que en España "no caben ministros como Puente", sin cerrar la puerta a que pueda haber independientes en su Consejo de Ministros. "Yo nunca le pido a nadie si es afiliado a mi partido", ha dicho, para reiterar que se fijará en la experiencia y la trazabilidad.

Feijóo no ha querido valorar que Vox haya seguido con su agenda de campaña tras los tres días de luto, ya que "cada uno es libre de afrontar el dolor como considere". "Cada fuerza política es responsable de lo que dice y de lo que hace", ha zanjado.

También se ha quejado de que Sánchez no le ofrezca ninguna información desde la tragedia, una "pauta de conducta" que él evitará si llega a Moncloa. "Yo la verdad es que no espero la información, porque llevo cuatro años y medio y el presidente nunca me ha informado de nada", ha dicho.

RECUERDA QUE HAY SENTENCIA DEL ACCIDENTE DE ANGROIS

Ante las críticas que le han lanzado desde la izquierda porque él habló de fallo humano tras el accidente de Angrois de 2013, Feijóo ha señalado que la sentencia de aquel siniestro ferroviario "fue concluyente" y su tesis fue "respaldada judicialmente, después de muchas pruebas, de muchos testigos, de muchas comprobaciones". "Ahora bien, ya hace falta estar necesitado para coger este ejemplo. Hace falta estar muy necesitado", ha dicho, para insistir en que hay sentencia judicial sobre ese accidente en Galicia y "ocho años de investigación".

Finalmente, Feijóo ha mostrado su incredulidad ante la posibilidad de que el corredor entre Madrid y Cataluña quede interrumpido después de oír hace pocos meses al ministro que se iban a superar los 300k/h y que el AVE vivía el mejor momento de su historia. "¿Qué va a hacer entonces con el corredor de Andalucía donde se han producido dos accidentes con 115 muertos?", se ha preguntado.