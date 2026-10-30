Espana agencias

Este viernes continuará el tiempo estable, con lluvias en el este peninsular y Baleares

Guardar

Madrid, 30 oct (EFE).- La situación de estabilidad se mantendrá este viernes por la influencia de las altas presiones en la península y Baleares y solo se registrarán precipitaciones débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde podrán ser chubascos fuertes con alguna tormenta.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en general habrá cielos poco nubosos o con nubes altas, salvo en la vertiente mediterránea y en el interior este peninsular donde se darán intervalos nubosos

PUBLICIDAD

Se prevén probables brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, Melilla, este de Albacete y bajo Ebro. Se esperan heladas débiles en las cumbres del Pirineo.

En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente. Quedarán aún restos de calima en la mitad oriental. El viento soplará flojo y variable.

Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, oeste de las mesetas y cuadrante nordeste; subirán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en casi todos los puntos de la península y Baleares.

PUBLICIDAD

Habrá levante moderado, con intervalos fuertes en Alborán y el Estrecho. Se prevé viento flojo en el resto, variable en el interior y con tendencia a arreciar de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico y del norte en las islas Baleares más orientales.

- GALICIA: intervalos de nubes mayoritariamente altas acompañadas de nubosidad baja, brumas y nieblas asociadas en varias zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o con ascensos locales; máximas en aumento, sin cambios o en ligero descenso.

Viento flojo, variable en el sureste, que arreciará a moderado.

- ASTURIAS: intervalos de nubes, que en algunas zonas pueden ir con brumas o nieblas matinales dispersas, aumentando a nuboso o cubierto con nieblas asociadas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o el ligero descenso. Viento flojo.

- CANTABRIA: brumas y nieblas en el interior, sin descartarse en el litoral. Intervalos de nubes, con apertura de grandes claros y tendencia al final a intervalos de nubes bajas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas a la baja. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: probabilidad de brumas y nieblas matutinas y vespertinas. Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, en general ligero. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas matinales. Intervalos nubosos, con tendencia a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o moderado o sin cambios; máximas con cambios ligeros o sin cambios. Viento flojo variable.

- NAVARRA: cielos nubosos o cubiertos disminuyendo a poco nubosos y aumentando, en la mitad norte, a intervalos de nubes bajas con brumas y probables nieblas vespertinas dispersas.

Temperaturas con pocos cambios, salvo en la vertiente cantábrica, con un ascenso de las mínimas; descenso de las máximas. Viento flojo.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable.

- ARAGÓN: brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del sur del sistema Ibérico. Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: intervalos de nubes bajas, con probabilidad de chubascos en el litoral sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos velados de nubes medias y altas que tenderán a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos velados de nubes medias y altas que tienden a poco nuboso o despejado, y nubosidad baja matinal y vespertina en el sureste, con brumas y nieblas asociadas.

Temperaturas mínimas a la baja, con pocos cambios o en ascenso; máximas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso de forma local. Viento flojo variable, con intervalos de mayor intensidad en la mitad oriental.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo cubierto de nubes altas y bajas que evoluciona a intervalos nubosos. Chubascos en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos, con nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: algún banco de niebla en Mallorca. Intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos, que en Pitiusas y Menorca pueden ser localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos con nubes altas, tendiendo a quedar poco nubosos. Intervalos de nubes bajas en el litoral y en zonas montañosas de la vertiente mediterránea. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios.

Vientos flojos variables. Levante fuerte en el Estrecho.

- CANARIAS: intervalos de nubes altas en general e intervalos de nubes bajas en el norte y oeste de las islas más orientales y en el norte de las montañosas. Nubosidad de evolución en el interior, este y sur de las islas montañosas, con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional en general. Calima ligera.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero o moderado descenso de las máximas en el este de las islas más orientales. Viento flojo de dirección variable modulado por las brisas. En zonas altas, viento entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte en altas cumbres de Tenerife. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este 30 de octubre en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 30 de octubre en Zaragoza

Redadas en el CETI de Ceuta y devoluciones a Marruecos pese a recursos de asilo pendientes: piden garantías al Gobierno y cunde el temor entre los migrantes

El caso de un ciudadano yemení devuelto a Marruecos pese a una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional ha elevado las denuncias sobre los operativos llevados a cabo

Redadas en el CETI de Ceuta y devoluciones a Marruecos pese a recursos de asilo pendientes: piden garantías al Gobierno y cunde el temor entre los migrantes

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Adif reforzó la seguridad con dos patrulleras tras varias incidencias en el mismo tramo. En mayo de 2025 se produjeron cinco robos en un rango de apenas 10 kilómetros

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

El indicador cierra en torno al 3,23%, por encima del nivel de hace un año, y los expertos alertan de que podría acercarse al 3,4% antes de finalizar 2026

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

Cómo funciona el acompañamiento psicológico a los supervivientes de accidente de tren: “Hay personas que se sienten culpables por haber sobrevivido”

El psicólogo Alberto Miranda explica en una entrevista con ‘Infobae’ que el apoyo debe respetar los tiempos de cada paciente, sus sensaciones y no tener exigencias

Cómo funciona el acompañamiento psicológico a los supervivientes de accidente de tren: “Hay personas que se sienten culpables por haber sobrevivido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

España protegió el poder adquisitivo de los pensionistas pero con la reforma el gasto podría alcanzar el 17% del PIB en 2045, según un estudio

Un Ayuntamiento madrileño quiere pagar la deuda de uno de los condenados de la trama Gürtel (examigo de Aznar) para recuperar locales comerciales que ahora son de un banco

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

La propuesta que se ha hecho viral para reducir el consumo de combustible: bajar a 100 km/h el límite de velocidad

ECONOMÍA

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

Los sindicatos ferroviarios convocan nuevas fechas para huelga de maquinistas: así quedan las líneas en Ouigo, Renfe e Iryo

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez