Este viernes continuará el tiempo estable, con lluvias en el este peninsular y Baleares

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Madrid, 30 oct (EFE).- La situación de estabilidad se mantendrá este viernes por la influencia de las altas presiones en la península y Baleares y solo se registrarán precipitaciones débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde podrán ser chubascos fuertes con alguna tormenta.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en general habrá cielos poco nubosos o con nubes altas, salvo en la vertiente mediterránea y en el interior este peninsular donde se darán intervalos nubosos

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Se prevén probables brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, Melilla, este de Albacete y bajo Ebro. Se esperan heladas débiles en las cumbres del Pirineo.

En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente. Quedarán aún restos de calima en la mitad oriental. El viento soplará flojo y variable.

Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, oeste de las mesetas y cuadrante nordeste; subirán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas ascenderán en casi todos los puntos de la península y Baleares.

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Habrá levante moderado, con intervalos fuertes en Alborán y el Estrecho. Se prevé viento flojo en el resto, variable en el interior y con tendencia a arreciar de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico y del norte en las islas Baleares más orientales.

- GALICIA: intervalos de nubes mayoritariamente altas acompañadas de nubosidad baja, brumas y nieblas asociadas en varias zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o con ascensos locales; máximas en aumento, sin cambios o en ligero descenso.

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Viento flojo, variable en el sureste, que arreciará a moderado.

- ASTURIAS: intervalos de nubes, que en algunas zonas pueden ir con brumas o nieblas matinales dispersas, aumentando a nuboso o cubierto con nieblas asociadas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o el ligero descenso. Viento flojo.

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- CANTABRIA: brumas y nieblas en el interior, sin descartarse en el litoral. Intervalos de nubes, con apertura de grandes claros y tendencia al final a intervalos de nubes bajas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas a la baja. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: probabilidad de brumas y nieblas matutinas y vespertinas. Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, en general ligero. Viento flojo variable.

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- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas matinales. Intervalos nubosos, con tendencia a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o moderado o sin cambios; máximas con cambios ligeros o sin cambios. Viento flojo variable.

- NAVARRA: cielos nubosos o cubiertos disminuyendo a poco nubosos y aumentando, en la mitad norte, a intervalos de nubes bajas con brumas y probables nieblas vespertinas dispersas.

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Temperaturas con pocos cambios, salvo en la vertiente cantábrica, con un ascenso de las mínimas; descenso de las máximas. Viento flojo.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable.

- ARAGÓN: brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del sur del sistema Ibérico. Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable.

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- CATALUÑA: intervalos de nubes bajas, con probabilidad de chubascos en el litoral sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable flojo.

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- COMUNIDAD DE MADRID: cielos velados de nubes medias y altas que tenderán a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos velados de nubes medias y altas que tienden a poco nuboso o despejado, y nubosidad baja matinal y vespertina en el sureste, con brumas y nieblas asociadas.

Temperaturas mínimas a la baja, con pocos cambios o en ascenso; máximas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso de forma local. Viento flojo variable, con intervalos de mayor intensidad en la mitad oriental.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo cubierto de nubes altas y bajas que evoluciona a intervalos nubosos. Chubascos en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos, con nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: algún banco de niebla en Mallorca. Intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos, que en Pitiusas y Menorca pueden ser localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos con nubes altas, tendiendo a quedar poco nubosos. Intervalos de nubes bajas en el litoral y en zonas montañosas de la vertiente mediterránea. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios.

Vientos flojos variables. Levante fuerte en el Estrecho.

- CANARIAS: intervalos de nubes altas en general e intervalos de nubes bajas en el norte y oeste de las islas más orientales y en el norte de las montañosas. Nubosidad de evolución en el interior, este y sur de las islas montañosas, con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional en general. Calima ligera.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero o moderado descenso de las máximas en el este de las islas más orientales. Viento flojo de dirección variable modulado por las brisas. En zonas altas, viento entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte en altas cumbres de Tenerife. EFE