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El Valencia ejecuta la ampliación de contrato de Otorbi hasta 2031

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Paterna (Valencia), 30 oct (EFE).- El Valencia ha ejecutado la ampliación contractual del extremo valenciano de ascendencia nigeriana David Otorbi hasta junio de 2031, según anunció el club en un comunicado.

Según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la operación, la cláusula de Otorbi pasa a ser de 60 millones de euros tras este movimiento, que supone también un aumento de la ficha del jugador, que es internacional sub-18 con España.

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El extremo de 19 años llegó a la Academia VCF con 12 años y fue el jugador más joven en la historia del Valencia en debutar en partido oficial, ya que lo hizo con 16 años, 2 meses y 19 días en el partido de Copa del Rey ante el Cartagena disputado en enero de 2024 con Rubén Baraja de entrenador.

Tras su irrupción en el primer equipo, Otorbi ha disputado 14 partidos oficiales con el Valencia y ha marcado su primer gol en el encuentro de la Jornada 8 de LaLiga EA Sports ante el Racing de Santander.

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Desde la entidad valencianista destacaron en el comunicado que “su renovación supone una apuesta de presente y futuro para el Valencia CF”.

La ampliación contractual llega en un momento en el que el jugador se encuentra lesionado tras sufrir en el partido contra el Villarreal, en el que fue por primera vez titular con Javier Aguirre, una lesión muscular en el muslo derecho antes de cumplirse los quince primeros minutos de partido. EFE

plm/nhp/og

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