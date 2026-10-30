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El turismo rural espera un 60 % de ocupación para el puente que aúna tradición y terror

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Madrid, 30 oct (EFE).- Los alojamientos de turismo rural prevén una ocupación del 60 % para este puente de Todos los Santos que aúna la tradición de visitar los cementerios con la noche del terror importada de la tradición anglosajona; el sector advierte del impacto en este tipo de ocio del alza del precio del combustible.

El lunes será festivo en nueve de las diecisiete comunidades autónomas y el buen tiempo acompañará a los viajeros con temperaturas que en general alcanzarán "valores altos para la época del año", superando los 20 grados de máxima y precipitaciones escasas, según los últimos datos de Aemet.

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Desde la Red Española de Turismo Rural (Redtur) han cifrado su media nacional en torno al 60 % para este puente, con tres noches de pernocta en algunas comunidades.

Si bien, han indicado a EFE que es un puente que se celebra justo después del Pilar y eso "se va a notar en unas comunidades y en otras sucede justo lo contrario".

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Por ejemplo, han resaltado que este festivo es más tradicional, pero también hay comunidades como La Rioja que cuenta con las fiestas de las calaveras en las que hay ocupaciones de en torno al 80 %, frente a otras como Euskadi o Aragón que están sobre el 45 %.

De nuevo, el sector ha hecho hincapié en el alza del precio del combustible; los empresarios ven como se reducen sus beneficios a la par que afecta de manera directa a los clientes que reducen considerablemente el ocio.

La plataforma especializada en reserva de alojamientos rurales Escapadarural.com ha cifrado su media nacional en un 44 % de ocupación.

Según el portal, esta cifra responde a un "impacto directo de un calendario desigual" ya que la falta de un "puente unificado" para todas las comunidades ha limitado el potencial de este fin de semana para el sector, polarizando los resultados entre las regiones.

Por comunidades, Navarra con casi el 60 % de ocupación lidera la clasificación de comunidades, seguida de Cataluña al 57 %, Andalucía al 56 %, Canarias al 52 % y Madrid al 50,5 %, siendo Galicia una de las comunidades en las que no será festivo el lunes 2 de noviembre y que acumula sólo el 29 %, de acuerdo a sus cifras.

El presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, ha cifrado su media de ocupación en un 62 %, donde destacan comunidades como Canarias al 72 %, Madrid al 68 % y, en el caso contrario, Castilla y León al 27 % y Galicia al 19 %.

Para Carreño Halloween es una festividad que ha llegado con fuerza al rural y mucha gente, sobre todo niños, decoran y hacen pequeños eventos, pero la festividad de Todos los Santos es parte de "nuestra identidad".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), Francisco Parra, ha destacado su media en torno al 50 %.

Parra ha explicado que es al ser solo puente en algunas comunidades la ocupación es irregular, si bien el otoño es un "excelente reclamo" para el turista que busca descansar y hacer senderismo y otras actividades en espacios naturales.

Asimismo, ha incidido en la importancia de los desplazamientos de aquellos que emigraron de los pueblos para visitar los camposantos en esta fecha, una realidad que convive con la programación de Halloween, especialmente para los más pequeños de la casa. EFE

(infografia)

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