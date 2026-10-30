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El gasto en prestaciones por nacimiento sube un 24,8 % hasta septiembre, a 3.565 millones

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Madrid, 30 oct (EFE).- El gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor se situó en 3.564,8 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 24,8 % con respecto al mismo periodo de 2025, cuando ascendió a 2.857,3 millones.

De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los nueve primeros meses del año se tramitaron 374.638 prestaciones por nacimiento, un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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De ellas, 172.541 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 202.097, al segundo, normalmente el padre.

La duración media de las prestaciones activas entre enero y septiembre fue de 114 días, con una diferencia de tres días entre hombres y mujeres. El tiempo medio de tramitación se situó en 8,1 días.

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Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones correspondió a Andalucía (69.139), seguida de Cataluña (67.236), Madrid (61.519) y la Comunidad Valenciana (39.493).

Desde julio de 2025, el permiso por nacimiento es de 19 semanas, frente a las 16 anteriores, y de 32 en el caso de las familias monoparentales.

Por otro lado, entre enero y septiembre se dieron de alta 44.260 excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar, 637 más que un año antes, un 1,5 % más.

De ellas, 36.319 (el 82,1 %) correspondieron a mujeres y 7.941 (el 17,9 %), a hombres. EFE

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