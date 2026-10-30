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El español Álvaro Carpe marca el ritmo inicial, por delante del campeón Máximo Quiles

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) fue el encargado de marcar el ritmo a todos sus rivales en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Sepang, por delante del campeón en título, el español Máximo Quiles (KTM).

El hispano argentino Valentín Perrone (KTM), al no disputarse la carrera de Australia, deberá cumplir con la sanción de 'vuelta larga' que se le impuso en Phillip Island por tirar al piloto invitado Marianos Nikolis (KTM) durante los entrenamientos, como también el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), en su caso por rodar excesivamente lento.

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En apenas un par de vueltas el ya campeón matemático de la categoría, el español Máximo Quiles, se colocó al frente de la tabla de tiempos, rebajando giro tras giro su mejor tiempo, aunque lejos de la vuelta rápida de la categoría que ostenta el también español Adrián Fernández (Honda) desde 2024 con 2:09.542.

Como no podía ser de otra forma, a Máximo Quiles le sucedió uno de sus rivales más directos de la temporada, su compatriota Álvaro Carpe (KTM), 2:12.160, con su compañero de equipo, Brian Uriarte (KTM), tras ambos, aunque poco después se fue por los suelos en la curva uno.

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Uriarte no soltó en ningún momento el manillar, enganchando la leva del embrague para que no se parase el motor de su moto, y logró reincorporarse a la sesión de entrenamiento rápidamente.

Tampoco estuvo exento de problemas otro de los favoritos a pelear por la 'pole position', el español David Almansa (KTM), quien tuvo algún fallo con el motor de su moto, que pudo solventar en pista pero que le obligó a pasar por su taller para verificar el error mecánico, posiblemente eléctrico, cuando se encontraba en la quinta posición, pero que le hizo caer hasta la decimoséptima posición.

Ya en la última fase de la sesión libre Máximo Quiles recuperó la primera plaza, con un registro de 2:11.714 en su undécima vuelta, perseguido por el australiano Joel Kelso (Honda) a poco más de tres décimas de segundo y cuando todos los pilotos comenzaban a aplicarse para conseguir su mayor potencial posible.

Álvaro Carpe volvió a recuperar el primer puesto, 2:11.585, con algo menos de dos minutos de sesión por delante y con muchos pilotos tirando al máximo y marcando algunos parciales de vuelta rápida en su trayecto, aunque sin llegar a completar los cuatro sectores a ese ritmo.

Carpe acabó dominando la tanda, por delante de Máximo Quiles y del hispano argentino Marco Morelli (KTM), con el indonesio Veda Pratama (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM), tras ellos. EFE

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