España

Cupón Diario de la Once: resultados del 29 de octubre

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Guardar

Conoce en este mismo instante los ganadoresdel Cupón Diario de la Once de este 29 de octubre llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Oncejamás caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Ganadores del Cupón Diario

Fecha: jueves, 29 de octubre de 2026

Número: 61177

Serie: 019

De lunes a jueves se lleva a cabo un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se dan a conocer a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

PUBLICIDAD

Este es el plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Cupón Diario: paso a paso cómo se gana

Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es entrar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes seleccionar la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antes de ser Profesor X, Patrick Stewart interpretó a Largo Caballero en esta película sobre la Guerra Civil española

El actor británico dio vida al dirigente socialista y presidente del Gobierno de la Segunda República en una producción de la BBC estrenada en 1976, ocho meses después de la muerte de Franco

Antes de ser Profesor X, Patrick Stewart interpretó a Largo Caballero en esta película sobre la Guerra Civil española

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales por el choque en Urda

En el lugar del siniestro continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se trabaja en retirar los vagones que cayeron por el terraplén

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales por el choque en Urda

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

La AITAT aclara que, por el momento, su investigación se encuentra todavía en una primera fase de recogida de información sobre el terreno y de recopilación de documentación procedente de los distintos sistemas de registro

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Castañas caramelizadas, una variedad dulce para acompañar tu café o servirla como postre

Una receta sencilla con la que podrás sorprender a tus invitados este otoño

Castañas caramelizadas, una variedad dulce para acompañar tu café o servirla como postre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

La propuesta que se ha hecho viral para reducir el consumo de combustible: bajar a 100 km/h el límite de velocidad

Pedro Sánchez es expedientado por sexta vez por la Junta Electoral Central por el vídeo con el Guernica en el Museo Reina Sofía

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

ECONOMÍA

Los sindicatos ferroviarios convocan nuevas fechas para huelga de maquinistas: así quedan las líneas en Ouigo, Renfe e Iryo

Los sindicatos ferroviarios convocan nuevas fechas para huelga de maquinistas: así quedan las líneas en Ouigo, Renfe e Iryo

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez