El arzobispo de Toledo oficiará este sábado una misa funeral en Urda (Toledo)

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Toledo, 30 oct (EFE).- El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y el obispo auxiliar, Francisco César García Magán, oficiarán este sábado una misa funeral en la iglesia parroquial de Urda (Toledo) por los fallecidos en el accidente ferroviario de este miércoles en el que han fallecido, al menos, 69 personas.

Según ha informado el Arzobispado de Toledo en un comunicado, la misa funeral tendrá lugar a las doce de la mañana de este sábado 31 de octubre.

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Tanto el arzobispo de Toledo y el obispo auxiliar expresaron el miércoles su profunda preocupación y su cercanía a todas las personas afectadas por el accidente de Urda y ofrecieron ayuda, acompañamiento y apoyo. EFE