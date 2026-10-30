EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi, por delante del PSE

Guardar

Vitoria, 30 oct (EFE).- EH Bildu ganaría las elecciones generales en el País Vasco, con 7 de los 18 escaños en liza, seguida del PSE con 5, el PNV con 4, y el PP con 2, según un sondeo del Gobierno Vasco hecho público este viernes.

En las últimas elecciones generales el PSE ganó en Euskadi con cinco escaños, la misma cifra que PNV y EH Bildu, por dos del PP y uno de Sumar.

PUBLICIDAD

El triple empate actual a cinco escaños se rompería en las próximas elecciones del 29 de noviembre, según el sondeo.

Así, según esta encuesta EH Bildu ganaría las elecciones con 7 diputados -dos más- y el 29,1 % de los votos. La segunda fuerza sería el PSE, que repetiría los 5 escaños, con el 24,7 % de los sufragios. Tercero sería el PNV, con 4 escaños -uno menos-, y el 21,9 % de los votos. Este resultado impediría a los jeltzales formar grupo propio en el Congreso.

PUBLICIDAD

El PP repetiría los dos escaños, con un 12,6 % de los votos, y no habría más. Ni Vox, con el 4,8 % los votos, ni el Frente Amplio, con el 4,0 %, ni Podemos, con el 1,5 %, lograrían representación.

Por territorios, EH Bildu ganaría en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en Álava se repartirían un escaño cada uno de los cuatro grandes partidos. EFE

PUBLICIDAD