Detenido por intentar embestir con su coche a un piquete en accesos a Navantia en Murcia

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(Corrige el lead de la NA5064 para poner Navantia en lugar de Sabic)

Murcia, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido este viernes en Cartagena (Murcia) a un hombre por intentar embestir con su coche a un piquete informativo de trabajadores del metal, en huelga desde el pasado martes, en los accesos a la empresa Navantia.

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Según han informado fuentes de la delegación del Gobierno, los hechos han tenido lugar alrededor de las 9:00 horas, cuando el hombre ha intentado acceder a la empresa por la carretera de La Algameca (Cartagena) y se ha encontrado con un grupo de trabajadores en las vía, a los que ha intentado embestir para abrirse paso.

No se han producido heridos ni mayores consecuencias por el suceso, han indicado las fuentes, que han señalado que al hombre se le imputa un delito contra la seguridad vial. EFE

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