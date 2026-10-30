Detenido por intentar embestir con su coche a un piquete en accesos a Navantia (Cartagena)

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Murcia, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido esta mañana en Cartagena (Murcia) a un hombre por intentar embestir con su coche a un piquete informativo de trabajadores del metal, en huelga desde el pasado martes, en los accesos a la empresa Sabic.

Según han informado fuentes de la delegación del gobierno, los hechos han tenido lugar alrededor de las 9 horas, cuando el hombre ha intentado acceder a la empresa por la carretera de La Algameca (Cartagena) y se ha encontrado con un grupo de trabajadores en las vía, a los que ha intentado embestir para abrirse paso.

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No se han producido heridos ni mayores consecuencias por el suceso, han indicado las fuentes, que han señalado que al hombre se le imputa un delito contra la seguridad vial. EFE