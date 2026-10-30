Detenido otro joven de 18 años por incitar a los disturbios de Barcelona del sábado pasado

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Sabadell (Barcelona), 30 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un joven de 18 años por incitar a los disturbios de Blocus del pasado sábado en Barcelona, por lo que son ya cinco los arrestados vinculados a los canales de este fenómeno, tres de ellos en Cataluña y dos en la Comunidad Valenciana.

Según han informado fuentes policiales, el tercer arrestado en Cataluña es un joven mayor de edad, de 18 años, acusado de ser el organizador de uno de los grupos que publicitaban en redes la convocatoria de Blocus del pasado sábado en Barcelona para que se llevaran a cabo actos punibles.

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Como a los dos otros jóvenes detenidos ayer por los Mossos, un menor de 16 años en Bellmunt d'Urgell (Lleida) por promover una protesta violenta para mañana sábado en Lleida y otro de 17 años por impulsar los disturbios de Barcelona el pasado 24 de octubre, la policía catalana atribuye al arrestado este viernes en la capital catalana los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos e incitación a cometer daños y saqueos.

El detenido hoy en Barcelona es un joven de 18 años y nacionalidad española a quien los Mossos atribuyen actos preparatorios punibles, al ser presuntamente el organizador de un grupo que publicitó en las redes sociales la convocatoria del pasado sábado para que llevaran a cabo actos delictivos. EFE

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