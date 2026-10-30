Detenido el administrador de una cuenta vinculada a 'Blocus Bilbao'

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Bilbao, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como administrador de una cuenta en redes sociales vinculada al movimiento 'Blocus' desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y difundía llamamientos a provocar altercados en el centro de Bilbao.

Según ha informado el cuerpo, al detenido se le considera autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y contra la propiedad, y pertenencia a grupo organizado. EFE

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