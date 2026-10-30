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Carolina Marín anima a perseverar y confiar en uno mismo para alcanzar sueños y retos

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Cádiz, 30 oct (EFE).- La exjugadora de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica y mundial, ha destacado la importancia de la perseverancia, la fortaleza mental y la confianza para lograr alcanzar cualquier tipo de retos y sueños y ha confesado que, en los momentos de competición de mayores dificultades, repetirse a sí misma "puedo porque pienso que puedo" ha sido determinante para alcanzar el triunfo.

Carolina Martín ha animado a mantener siempre una actitud positiva al público, en su mayoría jóvenes, que ha asistido este viernes a la conferencia que ha ofrecido en la última jornada de la cuarta edición del Blue Zone Forum Innovazul 2026, que ha reunido en Cádiz a instituciones, investigadores y empresarios relacionados con la innovación y la economía azul.

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Marín ha recordado sus vínculos con el mar en su infancia en Huelva y ha defendido la importancia de conservar las tradiciones vinculadas a él y transmitirlas a las nuevas generaciones.

La deportista ha recordado su trayectoria, que comenzó, casi por casualidad, cuando tenía 8 años y una amiga la invitó a practicar un deporte prácticamente desconocido en España.

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  “Una de las cosas de las que más orgullosa me siento es de haber podido poner en boca de muchas personas en España lo que es el bádminton”, ha afirmado.

La deportista, que con 14 años abandonó Huelva para trasladarse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ha insistido en la importancia que tuvo tener el apoyo familiar y ha animado a las familias a respetar las vocaciones de sus hijos y permitirles elegir su propio camino.

Ha recordado algunos de los momentos más difíciles de su vida deportiva, como la rotura de rodilla que la obligó a abandonar las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Consiguió transformar la frustración en un aprendizaje: “Me volví con una medalla. No con la que yo había trabajado y la que quería, sino con una medalla mejor. Una medalla en forma de cariño, amor y mucho apoyo y empatía de toda la gente".

  Y ha explicado cómo afrontó la final olímpica de Río de Janeiro 2016, cuando perdió el primer set y tuvo que remontar para conquistar la medalla de oro: “mi cabeza en todo momento, punto a punto, pensó: puedo porque pienso que puedo”.

Con su experiencia ha querido transmitir a los jóvenes que la consecución de las metas es como subir, escalón a escalón, una escalera.

  La última jornada de ‘Blue Zone Forum InnovAzul’ ha incluido el foro ‘Blue Women’, que ha contado, entre otras, con Carmen García Martínez, directora Científica del Centro Oceanográfico de Málaga, la primera mujer en dirigir este centro en sus más de cien años de historia.

En la mesa se ha puesto de manifiesto que solo el 37 % de los científicos en el mundo en ciencias marinas son mujeres, una cifra que decrece notablemente en el caso de dirección de proyectos y grupos de investigación.

Sin embargo, la inteligencia femenina está impulsando avances cruciales en biotecnología marina, energías renovables marinas o las ingenierías en estos ámbitos, como han mostrado las participantes en este foro.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha puesto de manifiesto la importancia de seguir impulsando la presencia y la visibilidad del talento femenino en todos los ámbitos de la Economía Azul.

"Es fundamental aprovechar todo el talento y la capacidad de innovación de nuestra sociedad", ha sostenido, tras subrayar que la Universidad "tiene una responsabilidad y un papel fundamental" en eliminar las brechas de género.

El trágico accidente de tren ocurrido el miércoles, al inicio del evento, ha marcado la cuarta edición del Blue Zone Forum y ha llevado a los organizadores, Zona Franca de Cádiz y UCA, a suspender parte del programa.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado en la clausura el éxito de participación de esta edición, con más de 2.000 personas, y ha subrayado que ha consolidado el ecosistema de Economía Azul que impulsa esta institución como un referente y modelo extrapolable para otros países. EFE

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