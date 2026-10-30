Carles Marco: "Marcelinho está dando lecciones allá donde va"

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A Coruña, 30 oct (EFE).- El entrenador del Leyma Básquet Coruña, Carles Marco, mostró este viernes su admiración por el brasileño Marcelinho Huertas, con el que compartió vestuario como jugador en el Joventut en la temporada 2004-2005 y al que mañana tendrá enfrente en el duelo que enfrentará a su equipo con Tenerife en el Coliseum.

“La verdad es que está dando lecciones allá donde va. Debutó conmigo cuando yo jugaba. Fuimos compañeros en el primer año suyo en la Liga Endesa, y él sigue jugando y yo llevo quince años retirado”, ironizó Carles Marco, quien asume que es muy difícil frenar al ítalo-brasileño.

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“Seguramente todos sus rivales dicen lo mismo: ‘A ver si intentamos que Marcelinho se quite el balón de las manos o no haga estos tiros o no dé estos pases’. Y no sé cuántos equipos lo han hecho. Tenemos que intentar que sea todo un poquito más colectivo. Que sí, que minimicemos alguna cosa de Marcelinho, pero también de Fitipaldo, de Kyle Guy, Happ, Shermadini, Hunter”, subrayó.

El entrenador del Básquet Coruña habló de los inicios de Marcelinho en la Penya: “Físicamente era un avanzado en sus tiempos porque cuando coincidimos en el Joventut él ya tenía unas condiciones físicas increíbles. Éramos los dos bases del equipo y recuerdo que en una concentración en Andorra le tuve que decir que frenara porque no le seguía ni en ataque ni en defensa”.

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Además, destacó que “le han respetado las lesiones” y a eso se une que tiene “una cabeza privilegiada”, más allá de que “le gusta lo que hace, y eso es lo más importante”.

“Tengo muchas ganas de verlo, de darle un abrazo. No mañana, pero espero que tenga otra temporada de éxitos y creo que va en camino. Todo el mundo piensa que este será su último año, pero lo ves jugar y no parece que tenga la edad que tiene”, incidió.

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“Para su edad, lo más importante es que tenga ganas, y él las tiene porque es muy competitivo. Estoy seguro de que tiene ganas de ir a cada entrenamiento como cuando tenía 17 o 18 años, y esto en nuestro trabajo es determinante”, concluyó. EFE

dmg/cmm