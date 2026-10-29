Espana agencias

Valverde y Güler siguen al margen del grupo a tres días de visitar al Racing

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- El uruguayo Fede Valverde y el turco Arda Güler completaron este jueves su segunda jornada consecutiva de trabajo diferenciado, sin ejercitarse con el resto de sus compañeros del Real Madrid, a tres días del encuentro de Liga que disputará su equipo frente al Racing de Santander en El Sardinero.

Ambos futbolistas, titulares en la victoria frente al Barcelona (1-2), trabajaron el miércoles en el gimnasio y este jueves realizaron ejercicios específicos, según informó el club, que no precisó si participaron en alguna actividad sobre el césped.

PUBLICIDAD

Valverde terminó el clásico con molestias en la parte posterior del muslo derecho y fue sustituido. Intentó mantenerse sobre el terreno de juego, pero finalmente fue sustituido en el minuto 62 por Denzel Dumfries. El internacional uruguayo explicó tras el encuentro que su retirada respondió en parte a una medida de precaución.

Güler, por su parte, arrastra una pequeña sobrecarga muscular después de disputar 94 minutos frente al Barcelona. Su situación tampoco reviste gravedad y todo apunta a que ambos futbolistas estarán disponibles para la visita al Racing.

PUBLICIDAD

En cuanto al resto de la plantilla, Raúl Asencio volvió a ejercitarse en solitario sobre el césped, mientras que Rodrygo continuó con su proceso de recuperación. Los jugadores disponibles comenzaron la sesión con ejercicios de calentamiento y activación, antes de completar trabajos de circulación de balón, finalización, táctica y partidos en espacios reducidos.

El conjunto dirigido por José Mourinho visitará el próximo domingo al Racing de Santander, en la undécima jornada de Liga que lidera el Barcelona con tres puntos de diferencia sobre el Real Madrid y dos sobre el Atlético. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales

En el lugar del siniestro, ocurrido entre Los Yébenes y Urda, continúan las labores de búsqueda y rescate

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales

El mayor estudio genético del Alzheimer hasta la fecha descubre que el riesgo de heredarlo es tres veces mayor de lo que se creía

Una nueva investigación identifica 48 nuevas regiones del ADN vinculadas a la enfermedad

El mayor estudio genético del Alzheimer hasta la fecha descubre que el riesgo de heredarlo es tres veces mayor de lo que se creía

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Todo apunta a que el accidente se ha producido por causas humanas

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Muere el director y productor Jordi Rosell a los 63 años, conocido por ‘Operación Triunfo’, ‘MasterChef’ y ‘Supervivientes’

El equipo del ‘Benidorm Fest’ fue el encargado de anunciar y despedir a Rosell este miércoles 28 de octubre a los 63 años

Muere el director y productor Jordi Rosell a los 63 años, conocido por ‘Operación Triunfo’, ‘MasterChef’ y ‘Supervivientes’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

Detenido un tren en el túnel de Aranjuez tras engancharse a una catenaria: “Nos tenemos que buscar la vida”

Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda

Fatima Mansouri, primera ministra de Marruecos, viaja a Rusia en su primer viaje al frente del Gobierno y la recibe Putin

Un informe de la CIAF alertó del alto riesgo de que una decisión humana derivase en un accidente ferroviario en la línea Madrid-Andalucía

ECONOMÍA

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”