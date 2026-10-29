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Turrientes espera un derbi "complicado", aunque ve "una buena dinámica" en la Real

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San Sebastián, 29 oct (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Beñat Turrientes espera un derbi "complicado" el domingo en San Mamés, aunque ve "una buena dinámica" en su equipo, que aspira regresar a San Sebastián con una nueva victoria que añadir a su gran racha.

"Sabemos lo que nos vamos a encontrar en San Mamés. Lo estamos preparando bien y queremos llevarnos los tres puntos. Tanto para nosotros como para los aficionados es un día muy importante y queremos seguir con esta dinámica", afirmó.

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El jugador de Beasain cree, no obstante, que en este tipo de encuentros no hay favoritos.

"Ellos juegan en casa y llegan con el desgaste en Copa. Va a ser un encuentro bonito y vamos a salir a hacer un gran trabajo. En San Mamés ya completamos un partido muy redondo el año pasado en la Copa, pero eso ya es pasado. El equipo ha mejorado mucho en controlar los partidos, como se vio en la segunda parte ante el Levante", declaró.

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El canterano ha mostrado su satisfacción por su reciente protagonismo y sus goles en las últimas jornadas.

Turrientes se considera un jugador "'box-to-box' y con llegada al área" y, además, resalta su capacidad goleadora. Aseguró que tenía la "espina clavada" de no haber marcado en Liga, con la confianza de que una vez anotado el primero llegarán los siguientes.

Además, ha sido preguntado por la rotación que realiza Pellegrino Matarazzo en la plantilla y, especialmente, en el centro del campo.

"Hay muchísima competencia en todas las posiciones, también en el centro del campo, pero el míster está rotando mucho y todos estamos respondiendo. Somos futbolistas diferentes pero hemos demostrado que el que sale lo hace bien. Es evidente el nivel que hay en el grupo y que haya tantos goleadores diferentes demuestra la calidad que tenemos", explicó.

Por último, Turrientes se ha mostrado optimista sobre la situación de la Real en la tabla, aunque sin perder la perspectiva del día a día. "Somos quintos y tenemos a los de arriba cerquita, así que queremos ir paso a paso. Sabemos que en los últimos derbis hemos ganado nosotros, pero va a ser difícil siendo en San Mamés ", insistió. EFE

pbl/ab/cmm

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