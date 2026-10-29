Segunda noche en busca de víctimas en el accidente ferroviario de Urda

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Urda (Toledo), 29 oct (EFE) .- Las labores de investigación y localización de posibles víctimas prosigue por segunda noche consecutiva en el área del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado hasta el momento 69 fallecidos.

A las 19:00 horas de este jueves el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dirigido en la zona del accidente la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

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Sobre el terreno siguen trabajando guías caninos de la Guardia Civil o de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y drones del Instituto Armado o la Policía Judicial, que lleva la investigación, aunque con la llegada de la noche también se han retirado otras unidades, como el grupo de Caballería.

"La prioridad de la Guardia Civil es identificar posibles víctimas y verificar que no quede nadie dentro de los vagones", según ha declarado a EFE la portavoz de la comandancia de Toledo, Teresa Albacete. EFE

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