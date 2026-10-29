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Sánchez participa mañana en la reunión del Cecopi en Toledo

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Madrid, 29 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la capital castellanomanchega.

Según ha informado Presidencia del Gobierno, Sánchez se desplazará de nuevo a Toledo y estará acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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La reunión del Cecopi está prevista para las 10 de la mañana en el centro 112 de la ciudad.

El jefe del Ejecutivo ha participado en la reunión del Cecopi de este jueves y el miércoles acudió a Urda, lugar del accidente, donde anunció que el Gobierno decretaba tres días de luto oficial (del 29 al 31 de octubre) y que la investigación llegará hasta el final para conocer los motivos del siniestro.

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La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario se mantiene, de momento, en 69 personas, a los que se suman 42 heridos hospitalizados, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de desescombro y sigue la investigación para determinar las causas. EFE

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