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Salvamento desembarca en Gran Canaria a 148 ocupantes de 2 cayucos procedentes de Senegal

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(Corrige el penúltimo párrafo de la NA4037 para indicar que son 7 mujeres y 3 menores)

Las Palmas de Gran Canaria, 29 oct (EFE).- La tripulación de la Salvamar Macondo de Salvamento Marítimo ha desembarcado en las últimas horas en Gran Canaria a 148 personas de origen subsahariano que iban en dos cayucos procedentes de Senegal que llevaban 8 y 11 días en el mar, según han dicho a los servicios de emergencia.

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El primer rescate tuvo lugar a las 23.00 horas de este miércoles, cuando la Macondo, que partió a un ejercicio, se topó con un cayuco a 200 metros de Arguineguín, al sur de Gran Canaria.

Tras abarloarse junto a la embarcación de madera, en la que iban doce varones adultos de origen subsahariano que aseguraron haber zarpado de Senegal hace ocho días, la Macondo los acompañó hasta el puerto de Arguineguín, donde su desembarco culminó a las 01.00 horas.

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Ninguno de ellos precisó ser evacuado a un centro sanitario de la isla, según ha precisado el 112.

La misma tripulación de Salvamento volvió a ser activada a las 02:40 horas, después de que la Guardia Civil alertara de un eco SIVE detectado a unos 13 kilómetros de la misma localidad grancanaria: Arguineguín, su puerto base.

A las 03:45 horas la Macondo localizó a un segundo cayuco senegalés a 7,4 kilómetros al sur de Gran Canaria.

Sus ocupantes, 136 personas, entre ellas siete mujeres y tres menores de edad, informaron de que llevaban once días de travesía marítima tras haber partido de ese país del África subsahariana.

Todos ellos fueron transbordados a la embarcación de Salvamento, cuya tripulación terminó a las 06.50 de desembarcarlos en Arguineguín. EFE

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