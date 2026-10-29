Resultados de la primera ronda de la Copa del Rey

Madrid, 29 oct (EFE).- Resultados y calendario de los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey:
Martes 27 octubre:
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CD Cuarte 0 - GIRONA 2
Calamocha 0 - EUROPA 3
Pinatar 1 - ELCHE 3
SESTAO RIVER 4 - Espanyol 3 (prórroga)
Gimnástica Segoviana 0 - CULTURAL LEONESA 1
Ciudad de Lucena 0 - RAYO MAJADAHONDA 1
RSD Alcalá 1 - LAS PALMAS 3 (prórroga)
Castellonense 1 - ALMERÍA 2 (prórroga)
UD Llanera 1 (3) - PONFERRADINA 1 (5) (penaltis).
Sporting de Alcázar 0 - MÁLAGA 3
Manacor 0 - VILLARREAL 5
Tudelano 0 - ZARAGOZA 4
AROSA 2 - Pontevedra 0
ATLÉTICO PASO 3 - Córdoba 1
Atlético Tordesillas 3 (2) - MIRÁNDÉS 3 (4)
Don Benito 2 - CD EXTREMADURA 4
Manresa 0 (1) - SANT ANDREU 0 (4) (penaltis)
Recreativo Huelva 2 - RAYO VALLECANO 3 (prórroga).
Jueves 29 octubre:
Peña Sport 1 - HUESCA 5.
Lebrijana 2 - GETAFE 3.
At. Calatayud 0 - OSASUNA 6
NUMANCIA 3 (4) - Oviedo 3 (2) (penaltis).
At. Baleares 0 - ELDENSE 1.
Poblense 1 - CEUTA 2.
Coruxo 0 - ZAMORA 2.
UD Sanse 1 - CORIA 2 (prórroga).
Cieza 0 - GRANADA 3.
Covadonga 0 - VALLADOLID 1.
Varea 0 - ANDORRA 3.
Guijuelo 1 - SPORTING DE GIJÓN 3.
Conquense 0 - CASTELLÓN 3.
Laredo 2 - BURGOS 4.
ANTEQUERA 2 - Águilas 0.
REAL ÁVILA 1 - Unionistas Salamanca 0.
AE Prat 1 - ATHLETIC 6.
Sporting Hortaleza 0 - SEVILLA 3
Ribadesella 0 - RACING DE SANTANDER 2.
Auriense 0 - DEPORTIVO DE A CORUÑA 3.
Xerez 1 - CÁDIZ 3.
GIMNÁSTICA TORRELAVEGA 3 - Ourense 1 (prórroga).
Mijas Las Lagunas (2a RFEF) - Jaén (1a RFEF) (Aplazado).
19:00: Pamplona (3a RFEF) - Eibar (2a)
19:00: Anaitasuna (Regional) - Alavés (1a)
Miércoles 4 de noviembre:
19:00: Club Portugalete (2a RFEF) - Real Unión (1a RFEF)
20:00. Amorebieta (2a RFEF) - Logroñés (1a RFEF)
20:30: Utebo (2A RFEF) - Sabadell (2a)
20:30. Reus Reddis (2a RFEF) - Barakaldo (1a RFEF)
20:30. Minera (2a RFEF) - Cartagena (1a RFEF)
20:45. Puertollano (2a RFEF) - Albacete (2a)
21:00. Badajoz (2a RFEF) - Tenerife (2a)
Jueves 5 de noviembre:
19:00: Tarancón (3a RFEF) - Levante (1a)
21:00. Alcoyano (2a RFEF) - Mallorca (2a)
Martes 10 de noviembre:
20:00. Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF) - Leganés (2a)
21:00. Tavernes (Regional) - Valencia (1a)
Jueves 12 de noviembre:
21:00. Navalcarnero (2a RFEF) - Betis (1a)
21:00. Salamanca (2a RFEF) - Celta (1a)
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA RONDA: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Athletic, Sevilla, Deportivo de A Coruña, Racing de Santander, Getafe, Elche, Málaga, Villarreal, Rayo Vallecano, Ceuta, Cádiz Castellón, Valladolid, Sporting de Gijón, Burgos, Andorra, Granada, Eldense, Girona, Almería, Las Palmas, Rayo Majadahonda, Numancia, Zamora, Coria, Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés, Antequera, Extremadura, Huesca, Zaragoza, Sant Andreu, Europa, Gimnástica Torrelavega, Sestao River, Arosa, Real Ávila y Atlético Paso.
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