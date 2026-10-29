Rescatan a 52 migrantes en dos pateras al sur de Cabrera

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Palma, 29 oct (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este jueves a 52 migrantes en dos pateras, una de ellas a 14 millas al sur de Cabrera y la otra a unas 30 millas al sureste de la misma isla.

El primer rescate ha sido sobre el mediodía, a las 12:06 horas, de 30 migrantes subsaharianos, en una intervención del servicio marítimo y la unidad de Fronteras del Puerto de Palma de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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El otro rescate ha sido a las 18:45 horas, de 22 personas de origen magrebí, a unas 30 millas al sureste de la isla de Cabrera. Han intervenido Salvamento Marítimo, agentes de la Guardia Civil del puesto de Felanitx, de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y medios aéreos coordinados por Cecorvigmar.

Con las dos pateras de este jueves, en lo que va se semana han llegado 316 migrantes de forma irregular a Baleares.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 395 pateras con 7.150 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de inmigrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE