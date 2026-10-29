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Pedro Martínez: "No deberíamos caer en la condescendencia"

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Madrid, 29 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, se mostró contento por la décima victoria del equipo, este jueves en la jornada 9 de la Euroliga ante el Fenerbahce, por 95-76, en el Movistar Arena, aunque se mostró cauto ante el halago y pidió a los suyos no "relamerse demasiado" ni caer en la "condescendencia".

Con el sexto triunfo del equipo en la Euroliga, Martínez rehuyó de halagos como el de su homólogo Sarunas Jasikevicius, que elogió el juego en equipo de los blancos.

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"No deberíamos relamernos demasiado. Estamos en formación, como todos. Estamos aún en octubre. Hay mucho que mejorar como equipo. No debemos caer en la condescendencia. Hemos de analizar qué pasa con el rebote defensivo y seguir mejorando como equipo. Cuando haces algo bien no quiere decir que lo vayas a hacer siempre. Hay que adaptarse a los rivales. Hoy sabíamos que no iba a ser un partido vistoso", avisó.

Pese a la victoria ante una de las mejores defensas de Europa, Martínez calificó el partido de "duro y físico", en el que el equipo fue de menos a más, culminando con una gran segunda parte.

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"Nos ha costado entrar en los primeros minutos. Su juego físico ha sido mejor que el nuestro. Hemos tenido pérdidas y hemos encajado canastas fáciles. Al final de los dos primeros cuartos, con la entrada de Campazzo, Abalde y Cabarrot hemos mejorado defensivamente y nos hemos puesto a la altura del partido. En la segunda ya hemos jugado mejor. Felicito a mis jugadores por jugar con tanta determinación", analizó.

El "lunar grande" del partido estuvo en el rebote defensivo, ya que el Real Madrid permitió 20 capturas del Fenerbahce en su propio aro: "Hemos defendido bien muchas acciones del juego. Nos ha faltado el rebote que es la más importante de todas. La afición nos ha apoyado mucho y eso retroalimenta al equipo. Los jugadores estaban muy motivados y han jugado una gran segunda parte", reiteró.

Por último, afirmó que Théo Maledon, principal baluarte de los blancos, está "trabajando bien" y su mejoría forma "parte del proceso": "Está trabajando bien. El año pasado fue el primero en el club. Todo forma parte del proceso, este año está más maduro. Contentos por él pero hoy hay bastantes jugadores a destacar", finalizó. EFE

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