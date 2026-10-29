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Pedro Martínez: "Jantunen se ha lesionado en la fascia y no tiene buena pinta"

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Madrid, 29 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, informó de que el ala-pívot Mikael Jantunen se lesionó en el partido de Euroliga ante el Fenerbahce en la fascia del pie y, pese a que tendrá que ser evaluado por los servicios médicos, "no tiene buena pinta".

El finlandés se retiró lesionado en el segundo cuarto del partido que los blancos se llevaron este jueves en el Movistar Arena por 95-76.

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"Es un problema en la fascia y no tiene buena pinta. Mañana le harán pruebas y veremos. No sabemos el alcance de la lesión, pero no creo que juegue esta semana ni la siguiente", dijo Martínez en la rueda de prensa posterior al choque.

En una acción de ataque, el jugador se quejó de un golpe y pidió el cambio casi al momento. Se fue cojeando al banquillo, donde tras una breve exploración, se fue directamente a los vestuarios.

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Cuando el resto del equipo saltó a calentar para la segunda parte del encuentro, Jantunen no lo hizo y no participó junto al resto de la plantilla.

La molestia, como señaló, es "muy similar" a la de Nick Smith Jr, aunque en su caso, saben que es leve.

"La lesión es muy similar. Pero no es lo mismo si es una rotura parcial o completa. También depende de cada jugador. Nick no se rompió, lo cual es una buena noticia, porque no creemos que sea de larga duración. Con Jantunen hay que esperar a mañana para ver el alcance", finalizó. EFE

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