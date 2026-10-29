Óscar Puente pide comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, va a solicitar su comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

Puente también ofrecerá una rueda de prensa este mismo viernes "para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario" que ha provocado la muerte de, al menos, 69 muertes y decenas de heridos, afirman estas fuentes.

PUBLICIDAD

En la mañana de este jueves, ERC y Podemos ya habían reclamado la presencia del ministro en la Diputación Permanente, un hecho que también había solicitado la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau.

Minutos antes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había afirmado en referencia a Puente que las responsabilidades políticas no eran "opcionales" sino "imprescindibles desde el punto de vista ético y moral".

PUBLICIDAD

Por su parte, Vox ha presentado una querella contra él en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión.

No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su confianza y respaldo al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque, según han señalado a EFE fuentes de Moncloa, el accidente ferroviario de Urda (Toledo), nada tiene que ver con su gestión.

PUBLICIDAD

Pese a las críticas de los distintos partidos políticos sobre Puente, las fuentes citadas cuestionan los motivos por los que se está pidiendo esa dimisión e insisten en que Sánchez mantiene su apoyo al titular de Transportes.

Puente realizó este miércoles una comparecencia ante los medios desde el centro de control de Atocha, horas después del accidente de Urda y antes de acudir al lugar del siniestro, donde ha participado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). EFE

PUBLICIDAD