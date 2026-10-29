Óscar Puente, en el punto de mira de los partidos tras el siniestro de Urda con 69 muertos

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Madrid, 29 oct (EFE).- Las reacciones políticas este jueves, el día posterior a la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) con 69 víctimas mortales, han tenido tanto desde la derecha como desde la izquierda un mismo punto de mira: el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Vox ha presentado una querella contra él en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión, mientras que tanto Frente Amplio por un lado, a través de Sumar, como ERC y Podemos por otro han registrado peticiones en el Congreso para que dé explicaciones parlamentarias.

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En referencia a Puente también, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado desde Urda que las responsabilidades políticas no son "opcionales" sino "imprescindibles desde el punto de vista ético y moral".

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dicho que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que no son asumibles dos grandes accidentes ferroviarios el mismo año, entonces se tendrán que asumir responsabilidades políticas "al máximo nivel", bien sea la dimisión o el cese, porque "no puede quedarse solo en responsabilidades técnicas".

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Mientras, Sánchez, tras participar en una reunión sobre la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, ha asegurado que se trabajará "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido y para reforzar la seguridad ferroviaria.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha indicado que le sorprende la utilización política de la tragedia, al ser preguntada por la decisión de Vox de continuar con sus mítines y actos de precampaña, en vez de suspenderlos, como han hecho los demás partidos.

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Vox ha fundamentado su querella contra Puente en el presunto incumplimiento de los deberes personales de dirección, control y supervisión en materia de seguridad ferroviaria.

La formación liderada por Santiago Abascal pide al Tribunal Supremo que el ministro de Transportes declare como investigado sobre la información que recibió o debió exigir acerca de las deficiencias de seguridad, las medidas promovidas y la verificación de su ejecución.

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La cabeza de lista del Frente Amplio, Ada Colau, ha anunciado la petición de una comparecencia urgente de Puente porque "en estos momentos tan dolorosos es más necesaria que nunca la transparencia".

Tras el anuncio de Colau, el grupo parlamentario de Sumar ha registrado la solicitud a la Diputación Permanente.

Antonio Maíllo, líder de IU, uno de los partidos de ese grupo, ha expresado un agradecimiento a la sociedad española por su reacción ante la tragedia, ya que "salvo unos pocos buitres, ha estado una vez más a la altura".

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ERC y Podemos, aliados electorales, han registrado también ante la Diputación Permanente del Congreso otra petición de comparecencia urgente de Puente.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que se atribuya el error fatal a un trabajador del centro de control de Adif, pues "un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido", por lo que la responsabilidad, a su juicio, recae en "los recortes en inversión del PP primero y la liberación salvaje del mercado del PSOE después".

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Irene Montero, candidata de Podemos, ha señalado que "lo fácil" es "colocar toda la responsabilidad en un trabajador, cuando todo el mundo ve que el sistema falla, que la liberalización y el negocio tienen consecuencias".

La líder del BNG, Ana Pontón, ha pedido investigar el accidente y ha recordado que Feijóo votó en contra de crear una comisión parlamentaria de investigación tras el siniestro en Angrois en 2013, cuando presidía la Xunta de Galicia. EFE

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